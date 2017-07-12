Wednesday, July 12, 2017
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Уплата налогов в тренде: 4,7 миллиарда гривен от запорожского крупного бизнеса

Деталі
липня 12, 2017

В первом полугодии текущего года крупные предприятия, которые находятся на обслуживании в Запорожском управлении Офиса крупных плательщиков налогов, уплатили в бюджеты всех уровней более 4,7 миллиарда гривен налогов и сборов.

Большая часть, а именно почти 3,8 миллиарда были направлены в Государственный бюджет, остальные (968 миллионов гривен) получил местный.
Больше всего Государственный бюджет получил от налога на добавленную стоимость - почти 1,4 миллиарда гривен, от акцизного налога - 828 миллионов и от налога на прибыль предприятий, поступления с которого едва не достигли миллиарда гривен.
Если же проанализировать эти поступления в разрезе налогов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то наибольший рост (почти на 21%) продемонстрировал акцизный налог и налог на добавленную стоимость (11%).

 


Запорожское управление Офиса крупных плательщиков налогов

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