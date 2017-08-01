Потрібні зміни до регламенту Запорізької обласної ради

Деталі серпня 01, 2017

З самого початку роботи Запорізької обласної ради цієї каденції фракція «Батьківщини» наполягала на утвердженні законності, порядку і сталих правил гри. Саме відсутність

цих трьох компонентів в діяльності обласного представницького органу, на нашу думку, призводить до серйозних процедурних суперечок та знижує мотивацію депутатів до самовідданої роботи на користь громади.

Керівництво обласної ради дивується, чому частина депутатів не з’являється на сесію. Зокрема, проблеми з кворумом виникли і під час позачергового засідання 27 липня. Та ми переконані, що це прямий наслідок того, що народні обранці сумніваються у прозорості роботи ради і справедливості рішень, що приймаються. Іноді навіть лунають звинувачення у свідомій маніпуляції діяльністю депутатів та обласної ради в цілому.

Усі ми, без виключення, брали зобов’язання перед громадою представляти її інтереси у сесійній залі. І виникає питання, чи можна це ефективно робити в умовах, коли низка норм регламенту обласної ради не відповідає Закону України «Про місцеве самоврядування», та навіть елементарному здоровому глузду. Так, на сьогодні немає прозорої процедури внесення питань до порядку денного сесії, неврегульована робота Погоджувальної ради, нерозділені повноваження і відповідальність між головою ради та його заступниками. Найбільш кричуще порушення – наявність у регламенті норми про прийняття рішень з кадрових питань (зокрема щодо призначення та звільнення голови та заступників обласної ради) так званою кваліфікованою більшістю, тобто 2/3 голосів депутатського корпусу. Тоді як закон передбачає прийняття рішень з усіх без виключення питань простою більшістю голосів. Навіть у загальнонаціональному Парламенті 2/3 голосів потрібно лише для подолання вето Президента чи внесення змін до Конституції, тобто для прийняття рішень особливої державної ваги.

Фракція «Батьківщини» Запорізької обласної ради закликає колег по депутатському корпусу на наступній сесії усунути невідповідність регламенту законодавству України та збільшити прозорість у роботі керівного складу ради. Такі зміни знищать підстави сумніватися у справедливості кадрових і бюджетних рішень та стимулюватимуть депутатів відповідальніше ставитись до виконання своїх обов’язків.

Олександр Старух,

Голова фракції «Батьківщини»

Запорізької обласної ради