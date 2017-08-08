Влада знову хоче встановити абонплату за газ

Деталі серпня 08, 2017

Чиновники знову намагаються протягнути через НКРЕКП питання встановлення абонплати за газ. Ціна питання – 3-5 млрд грн з гаманців простих українців щорічно. Про це народний депутат

від «Батьківщини» Олексій Рябчин зазначив у прямому ефірі телеканалу «112 Україна».

На думку парламентаря, боротьба проти запровадження абонплати за газ навесні не пройшла даремно. Запропоновані рішення вже не виглядають настільки зухвалими і непідготовленими, як намагалися зробити у квітні цього року.

В «Батьківщині» переконані: Україна, можливо, буде готова до розділення вартості газу та його транспортування для побудови справжніх ринкових відносин тільки тоді, коли енергетикою стануть керувати порядні люди. Які думатимуть не про фінансові інтереси олігархів і монополістів, а про благо країни і її мешканців.

«Встановлення абонплати стане можливим тоді, коли споживач перестане бути енергетично бідним, сидіти на субсидіях і не мати можливості впливати на процес ухвалення державних рішень. Сьогодні ж треба робити все можливе, щоб завадити спробам влади нав’язати додаткові платежі», – підсумував народний депутат від «Батьківщини».