У Запорізькій області пройдуть вибори

Деталі серпня 23, 2017

Центральна виборча комісія призначила на неділю, 29 жовтня 2017 року, вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах в усіх без виключення областях України. Про це повідомляє

прес-центр ЦВК.

У Вінницькій області такі вибори відбудуться в 9 об’єднаних територіальних громадах, у Волинській області – в 19 ОТГ, у Дніпропетровській області – в 19 ОТГ, у Донецькій області – в 2 ОТГ, у Житомирській області – в 13 ОТГ, у Закарпатській області – в 1 ОТГ, у Запорізькій області – в 10 ОТГ, в Івано-Франківської області – в 8 ОТГ, у Київській області – в 4 ОТГ, у Кіровоградській області – в 6 ОТГ, у Луганській області – в 4 ОТГ, у Львівській області – в 8 ОТГ, у Миколаївській області – в 1 ОТГ, в Одеській області – в 11 ОТГ, у Полтавській області – в 12 ОТГ, у Рівненській області – в 5 ОТГ, у Сумській області – в 9 ОТГ, у Тернопільській області – в 4 ОТГ, у Харківській області – в 7 ОТГ, у Херсонській області – в 10 ОТГ, у Хмельницькій області – в 7 ОТГ, у Черкаській області – в 15 ОТГ, у Чернівецькій області – в 4 ОТГ, у Чернігівській області – в 14 ОТГ.

Зокрема вибори пройдуть у таких ОТГ Запорізької області:

Підгірненська сільська об’єднана територіальна громада

Новоуспенівська сільська об’єднана територіальна громада

Чкаловська сільська об’єднана територіальна громада

Петро-Михайлівська сільська об’єднана територіальна громада

Воздвижівська сільська об’єднана територіальна громада

Плодородненська сільська об’єднана територіальна громада

Приазовська селищна об’єднана територіальна громада

Кирилівська селищна об’єднана територіальна громада

Якимівська селищна об’єднана територіальна громада

Новобогданівська сільська об’єднана територіальна громада



Комісія оголосила початок виборчого процесу в цих громадах з 9 вересня 2017 року.