Деталі серпня 29, 2017

Уже тривалий час у різноманітних рейтингах політичних партій першість тримає ВО «Батьківщина». Лідер цієї політичної сили Юлія Тимошенко також регулярно посідає першу позицію

щодо президентських уподобань громадськості. Про це свідчать дані опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг», Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка і Інститутом аналізу та прогнозування.

Як з'ясувалося, лідеру ВО «Батьківщина» довіряють 24,5% респондентів. На другому місці за рівнем довіри опинився Анатолій Гриценко («Громадянська позиція») - 22,9%. Далі йдуть: Олег Ляшко та Вадим Рабінович. Президент Петро Порошенко - лише на п’ятому місті, а за ним мер Львова Андрій Садовий, прем'єр Володимир Гройсман та лідер Опозиційного блоку Юрій Бойко. Найменше українці довіряють екс-прем'єрові Арсенію Яценюку - 7,4%.

Респондентів також запитали, за кого б вони віддали свій голос на виборах президента України. 13,6% тих, хто піде голосувати, підтримують лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко. 11,5% надають перевагу чинному президентові Петру Порошенку, а 8,9% - Юрію Бойку. Стільки ж проголосують за голову партії «За життя» Вадима Рабіновича. 8,2% голосів може отримати головний «радикал» Олег Ляшко. Далі йдуть: Анатолій Гриценко, Андрій Садовий, Олег Тягнибок.

Поцікавилися і думкою українців щодо скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі. 16,4% громадян відповіли «так», 11,9 % - вагаються із відповіддю, а 71% зазначили, що ринок землі відкривати не можна.

Наостанок респонденти розповіли, як оцінюють боротьбу влади з хабарництвом: позитивно її оцінили 10,8%, скоріше позитивно - 10,6%, скоріше негативно - 28,3%, негативно - 41,7%, вагаються із відповіддю - 8,6%.

Всі дані соціологічного опитування можна переглянути за посиланням http://static.gazetavv.com/files/3/3/33_vv17.pdf