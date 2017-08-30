Wednesday, August 30, 2017
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В Енергодарі позбавили мандата депутата міськради Валерія Пушкарьова

Деталі
серпня 30, 2017

Нагадаємо, народного обранця затримали при отриманні хабара в розмірі 170 тис. гривень. В СБУ заявили, що гроші депутат отримував від підрядників, з якими укладав

договори на ремонти шкіл за «відкати» в сумі від 10 до 16%.
Після цього однопартійці виключили Пушкарьова  з БПП і дали  згоду на дострокове припинення повноважень депутата.   Його місце  у міськраді  зайняв наступний за партійним списком депутат - Вадим Анзін, повідомляє  «Медіацентр.Енергодар».

 

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