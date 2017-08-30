В Енергодарі позбавили мандата депутата міськради Валерія Пушкарьова

Деталі серпня 30, 2017

Нагадаємо, народного обранця затримали при отриманні хабара в розмірі 170 тис. гривень. В СБУ заявили, що гроші депутат отримував від підрядників, з якими укладав

договори на ремонти шкіл за «відкати» в сумі від 10 до 16%.

Після цього однопартійці виключили Пушкарьова з БПП і дали згоду на дострокове припинення повноважень депутата. Його місце у міськраді зайняв наступний за партійним списком депутат - Вадим Анзін, повідомляє «Медіацентр.Енергодар».