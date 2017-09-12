Справедливий бюджет для всіх: чи це можливо в місцевих радах Запорізької області?

Деталі вересня 12, 2017

Не тільки можливо, а і потрібно це робити, наголосили учасниці та учасник дводенного семінару-тренінгу з ґендерно орієнтованого бюджетування 7 – 8 вересня «Впровадження ґендерно орієнтованого бюджетування в місцевих бюджетах. Ґендерний аналіз бюджетних програм», який провела тренер і керівник проекту Тамара Огородова.

Бюджет 2018 – яким він буде? Досвід попередніх років показує – після затвердження бюджету на сесії його одразу критикують – несправедливо розподілено кошти. Зазвичай не вистачає на соціальну сферу та інші сфери, де працюють переважно жінки – освіта, культура тощо.

Як розірвати це зачароване коло? Існує механізм, який дозволяє ще при плануванні розподілу бюджетних коштів проаналізувати вплив фінансування будь-якої програми на жінок і чоловіків, хлопчиків і дівчат, осіб з інвалідністю. Ґендерно орієнтоване бюджетування – це принцип розподілу коштів з урахуванням ґендерних, вікових, фізичних та інших потреб всіх верств населення. Після його впровадження у країнах Європи розподіл коштів став ґендерно орієнтованим, а отже – покращилися соціальні стандарти, створюються рівні умови та можливості, забезпечується соціальна справедливість.

В нашій країні справедливий розподіл бюджету – це гостра та актуальна потреба, враховуючи значне зростання цін, низький рівень достатку переважної частини населення, необхідність привести у відповідність до європейських стандартів усі сфери життя після підписання Асоціації з ЄС.

Як це зробити? 19 учасниць і 1 учасник семінару-тренінгу «Впровадження ґендерно орієнтованого бюджетування в місцевих бюджетах. Ґендерний аналіз бюджетних програм», який організував Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам» у партнерстві з Національним Демократичним Інститутом за підтримки уряду Великої Британії, дізналися, як ефективніше розподіляти кошти завдяки впровадженню ґендерно орієнтованого бюджетування, як здійснювати ґендерний аналіз місцевих програм. У семінарі-тренінгу взяли участь представниці та представники 11 місцевих рад Запорізької області: міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості», економісти, бухгалтери, представниці фінансових відділів. Учасники заходу дізналися про етапи ґендерно орієнтованого бюджетування, самостійно ознайомилися з методам гендерного бюджетного аналізу у Німеччині, Швеції, Македонії та зробили власні висновки щодо необхідності проведення таких аналізів в Україні. Особливо учасників вразив ґендерний аналіз програми «Мюнхенський фонд» щодо заохочення нових підприємств. В Україні такі програми теж є, але ніхто не чув, щоб був здійснений ґендерний аналіз ефективності використання коштів. Це досить цікава інформація, яку варто враховувати.

Вони виконали практичне завдання по ґендерному аналізу програм і прийшли до висновку, що ґендерно орієнтоване бюджетування потрібно впроваджувати на всіх рівнях, у всіх програмах, бо це дає можливість більш глибше проаналізувати ситуацію та виявити проблеми, які не помітні при загальному розгляді. Зокрема, ґендерний аналіз програми «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з надання місця для проживання для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку» показав, що на диспансерному обліку з психоневрологічних захворювань 38% дівчат і 62% хлопців, але немає статистичних даних, скільки з них отримують інвалідність. Можливо, тому і склалося так, що у Запорізькій області було два інтернати для хлопчиків із психоневрологічними захворюваннями, які не були заповнені хлопчиками, тому там проживали і дорослі чоловіки. А для дівчат було організовано відділення у Таврійському будинку для інвалідів. Якщо ці статистичні дані були б у працівників соціального захисту, можливо, ситуація склалася би інакше. До таких висновків прийшли учасники семінару-тренінгу, розглядаючи ґендерний бюджетний аналіз обласної програми.

Учасниці та учасник заходу висловили готовність впроваджувати отримані знання при формуванні місцевих бюджетів на 2018 рік, для вдосконалення місцевих програм з урахуванням потреб чоловіків і жінок, хлопчиків і дівчат, осіб з інвалідністю.

«Семінар пройшов на високому рівні. Інформація в доступній формі. З урахуванням того, що жінок більше, ніж чоловіків, треба більше уваги приділяти їх потребам. Кошти виділяються на футбольні поля в два рази більші, ніж на гімнастичні зали. Потрібно проводити такі навчальні семінари, оскільки ґендерні аспекти вважають неважливими. Ґендерний аналіз показує проблеми, на які не звертаємо увагу, а їх потрібно вирішувати». Павло Лячко, секретар комісії з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Василівської районної ради, представник міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Василівській районній раді.

«Відвідавши семінар та вивчивши досвід Німеччини, Швеції, Македонії, ми, українки, дивувались, наскільки там приділяють увагу та серйозно ставляться до проблем ґендерної рівності. Мені здається, що їх приклад, особливо шведів, потрібно брати за основу. Нам є до чого прагнути, є з кого брати приклад. Я вважаю, що ті знання та навики, які нам дали, ми повинні застосувати в наших місцевих бюджетах, враховуючи рівні права чоловіків і жінок» Валентина Громихіна, представниця комісії з фінансово-економічних питань і бюджету Якимівської районної ради, секретар міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Якимівській районній раді.

Міжнародний досвід, оприлюднений на семінарі

Національна рада з питань охорони здоров’я та добробуту Швеції в результаті дослідження підрахувала, що держава втрачає від ґендерно зумовленого насилля до 3,3 мільярдів шведських крон щороку (10,8 мільярдів гривень). Тому цій проблемі приділяється серйозна увага – створення центрів для потерпілих, затверджуються окремі програми для комплексної реабілітації.

Ґендерний аналіз спортивних споруд у Ліхтенберзі (Німеччина) показав, що ними користуються 62% чоловіків і лише 38% жінок. Після аналізу було усунуто диспропорцію – більше інвестували у спортивні зали та спортивні дисципліни, якими займаються переважно жінки. Так як спортивне обладнання для жінок зазвичай дешевше, ніж для чоловіків, вдалося залучити значно більше жінок до спорту без збільшення фінансування.

39% жінок і 61% чоловіків отримали допомогу від «Мюнхенського фонду» (Німеччина) – програми заохочення нових підприємств. Ґендерний аналіз показав, що жінки-підприємниці виявилися більш успішними, ніж чоловіки: рентабельність підприємств – 12% жінки, 9% чоловіки, власний прибуток через рік – 57% жінки, 50% чоловіки, жінки продемонстрували більшу сталість. Було прийнято рішення вдосконалити відбір кандидатур для отримання допомоги із значно більшим залученням жінок, які мають нерозкритий потенціал.

Більше фотографій із заходу – на сайті фонду

http://www.ednist-fond.com.ua/2017/09/09/gender_budgeting/

Захід відбувся в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує у партнерстві з НДІ за підтримки уряду Великої Британії в рамках Фонду розвитку ефективного врядування.

Контактна особа: Оксана Дроздовська, 098-44-201-78, 099-379-86-42 (Viber),

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