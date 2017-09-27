Ґендерна політика важлива для України

Деталі вересня 27, 2017

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе у виступі в Кабінеті Міністрів оприлюднила дані ґендерного дослідження

щодо представництва жінок в урядах за 26 років Незалежності України, проведеного Запорізьким благодійним фондом «Єдність» за майбутнє» та була підготована цікава інфографіка, оприлюднена у Facebook. Представник офісу віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни-Климпуш-Цинцадзе подякував Тамарі Огородовій, керівнику проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», голові правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» та запропонував подальшу співпрацю в напрямку проведення ґендерних досліджень.

Чому ґендерна політика розвинених європейських держав сприяла їх соціально-економічному розвитку? Відповіді на ці та багато інших питань щодо рівних прав і можливостей дізналися жінки-депутатки з Гуляйпільської міської, Біленьківської, Таврійської, Павлівської, Долинської, Широківської, Воскресенської об’єднаної територіальних громад Запорізької області 21 вересня на навчальному семінарі «Ґендерні аспекти в роботі органів місцевого самоврядуванння» в м. Запоріжжя, в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який реалізує Запорізький благодійний фонд «Єдність» майбутнє» у партнерстві з НДІ за підтримки уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.

Тренерка Тамара Огородова поділилася знаннями та практичним досвідом впровадження політики рівних прав і можливостей у світі, Україні та в Запорізькій області, де створено 15 міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» на всіх рівнях – від сільських рад до обласної ради, об’єднаних в мережу з метою посилення ефективності співпраці для реалізації суспільно важливих ініціатив.

Жінки-депутатки в малих групах детально проаналізували виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» і прийшли до висновку, що є проблеми із забезпеченням ґендерної рівності – закон виконується на 10 – 20%, тому усвідомлюють необхідність систематично впроваджувати ґендерну політику та важливість призначення уповноваженої особи з ґендерних питань.

Після ознайомлення з міжнародним досвідом впровадження ґендерно орієнтованого бюджетування жінки-депутатки зацікавилися у проведенні ґендерного аналізу в своїх громадах. Зокрема, одна з депутаток зазначила, що завдяки семінару усвідомила незначне охоплення жінок соціальною програмою підтримки чорнобильців, воїнів АТО та рядом інших програм, тому відчуває необхідність проведення ґендерного аналізу. Важливо враховувати потреби жінок і чоловіків, хлопчиків і дівчаток для при розподілі бюджету, підкреслили учасниці семінару..

Для жінок-депутаток відкриттям стали можливості, які дає місцевим депутатам Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків», зокрема, призначення у раді уповноваженої особи з ґендерних питань, контроль за виконанням закону, внесення до колективних договорів положень про поєднання професійних і сімейних обов’язків та інше. За кордоном такі ґендерні ініціативи довели свою ефективність.

«Семінар пройшов дуже цікаво, на високому організаційному рівні. Креативний підхід, доступний виклад матеріалу» Олена Ротко, представниця Воскресенської об’єднаної територіальної громади.

«Я підвищила рівень знань щодо впровадження ґендерної політики в Україні, дізналася про представництво жінок в органах місцевої влади Запорізької області» Світлана Паталах, депутатка Біленьківської об’єднаної територіальної громади.

«Вражена семінаром. Є бажання брати надалі участь у навчальних семінарах для використання цих знань на місцевому рівні та впровадженні питань ґендерної рівності». Таісія Пилипенко, депутатка Долинської об’єднаної територіальної громади.