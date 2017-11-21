Tuesday, November 21, 2017
    .
    • .

Вибори в об’єднані територіальні громади – це велика відповідальність перед людьми

Деталі
листопада 21, 2017

15 листопада у Києві відбувся 7 етап 14-го з’їзду партії ВО «Батьківщина». На ньому члени команди Юлії Тимошенко підбили підсумки виборів до об’єднаних

територіальних громад 29 жовтня та ухвалили рішення про активну участь партії у черговому етапі виборів, що відбудуться 24 грудня цього року.
За офіційними результатами виборів, депутатами від «Батьківщини» стали понад 900 осіб, що становить 28% від депутатів, що висувались партіями. Це означає, що кожен третій українець голосує за «Батьківщину» та покладає на неї надії на краще життя..
Звертаючись до однопартійців, Юлія Тимошенко закликала їх відповідально ставитись до вибору людей, оскільки вибори в ОТГ - це репетиція майбутніх президентських та парламентських виборів. «Пам’ятайте: перемога, яку ми отримали, не є нагородою. Вона зобов’язує нас робити для людей неймовірне: у кожній ОТГ не дозволити вкрасти жодного сантиметра землі, не дати закрити жодну амбулаторію, ФАП, школу. Я прошу усю «Батьківщину» бути гідними цієї великої відповідальності і надії людей», - зазначила лідер партії.
Приймаючи рішення про участь у майбутніх виборах у «Батьківщині» відзначили, що партія, попри все, що було проти неї застосовано, може перемагати тих, хто вірить тільки в гроші, адмінресурс, політтехнології, фальсифікації та політичні репресії. Підтвердження цьому – високий результат.

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large97

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 