Деталі листопада 21, 2017

15 листопада у Києві відбувся 7 етап 14-го з’їзду партії ВО «Батьківщина». На ньому члени команди Юлії Тимошенко підбили підсумки виборів до об’єднаних

територіальних громад 29 жовтня та ухвалили рішення про активну участь партії у черговому етапі виборів, що відбудуться 24 грудня цього року.

За офіційними результатами виборів, депутатами від «Батьківщини» стали понад 900 осіб, що становить 28% від депутатів, що висувались партіями. Це означає, що кожен третій українець голосує за «Батьківщину» та покладає на неї надії на краще життя..

Звертаючись до однопартійців, Юлія Тимошенко закликала їх відповідально ставитись до вибору людей, оскільки вибори в ОТГ - це репетиція майбутніх президентських та парламентських виборів. «Пам’ятайте: перемога, яку ми отримали, не є нагородою. Вона зобов’язує нас робити для людей неймовірне: у кожній ОТГ не дозволити вкрасти жодного сантиметра землі, не дати закрити жодну амбулаторію, ФАП, школу. Я прошу усю «Батьківщину» бути гідними цієї великої відповідальності і надії людей», - зазначила лідер партії.

Приймаючи рішення про участь у майбутніх виборах у «Батьківщині» відзначили, що партія, попри все, що було проти неї застосовано, може перемагати тих, хто вірить тільки в гроші, адмінресурс, політтехнології, фальсифікації та політичні репресії. Підтвердження цьому – високий результат.