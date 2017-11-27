«Батьківщина» перемагає на виборах в ОТГ два роки поспіль

Деталі листопада 27, 2017

Аналіз результатів чотирьох хвиль місцевих виборів у ОТГ в 2016-17 рокех свідчить, що партія «Батьківщина» впевнено тримає першість у питанні підтримки

виборців. Фактично, кожен третій українець підтримує партію. Про це заявила Юлія Тимошенко, коментуючи офіційні результати виборів в ОТГ, оголошені Центральною виборчою комісією.

Якщо просумувати дані ЦВК щодо результатів усіх виборів, які упродовж 2016 і 2017 років відбулися в новостворених об’єднаних територіальних громадах, «Батьківщина» має перше місце (28,2%) і набагато випереджає найближчого конкурента – БПП «Солідарність» (18,2%).

Юлія Тимошенко наголосила на тому, що «Батьківщина» перемогла всіх фальсифікаторів, попри тиск з боку влади та використання брудних технологій проти висуванців від партії.

Лідер партії "Батьківщина" закликала українців не вірити "результатам" замовних рейтингів від соціологічних агенцій, які переважно працюють за гроші. Місцеві вибори в черговий раз продемонстрували справжню підтримку та довіру народу. Це найточніше соціологічне дослідження електоральних настроїв виборців напередодні наступних президентських і парламентських виборів.