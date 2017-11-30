Володимир Буряк візьме участь у Міжнародному саміті мерів

Деталі листопада 30, 2017

28 та 29 листопада в Києві проходить Міжнародний саміт мерів, присвячений інноваціям та технологіям, які змінюють життя жителів міст на краще. Сьогодні

в його роботі візьме участь міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Захід проводиться під патронатом Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Відкриття саміту відбулося 28 листопада. На ньому виступив міський голова Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, який зупинився на впровадженні програми «Kyiv Smart Cіty». Серед впроваджених і реалізованих проектів були названі «Відкритий бюджет», «Бюджет участі» і «Безпечне місто».

29 листопада робота Міжнародного саміту мерів продовжиться. Сьогодні в ньому візьме участь і міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, який у складі офіційної урядової делегації повернувся з Грузії. Також планується участь у форумі Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Відзначимо, Запоріжжю є, що презентувати на подібному форумі. У місті розроблена і реалізується міська програма «Цифрова стратегія 2017-2020». Її головне завдання - вивести місто на новий рівень надання адміністративних послуг, забезпечення відкритості та доступності влади, підвищення ефективності управління міським господарством, створення комфортних умов життя в місті для городян. Тут Запоріжжя фактично йде слідом за Києвом.

В рамках програми реалізується відразу кілька проектів. Один з найбільших - «Безпечне місто». Створення ситуаційного центру, установка камер спостереження повинні сприяти профілактиці злочинності, дозволять оперативно реагувати на правопорушення і надзвичайні ситуації.

У Запоріжжі вже другий рік поспіль реалізується програма «Громадський бюджет», який по-іншому можна назвати «Бюджетом участі». Для зручності городян вводяться нові електронні сервіси. Серед них «Прозорий бюджет» і «Електронні петиції». У поточному році почав працювати оновлений міський контакт-центр «15-80» та однойменний портал, який дозволяє запоріжцям в онлайн режимі залишати свої заявки з питань житлово-комунального господарства, контролювати хід їх виконання. Розпочав роботу новий офіційний сайт Запорізької міської ради.