Про бюджет. Реформи та місцеве самоврядування

Деталі грудня 06, 2017

7 грудня своє професійне свято відзначають представники органів місцевого самоврядування в Україні. Про те, з яким настроєм і якими здобутками зустрічають

професійне свято в Запорізькій обласній раді ми поговорили з очільником обласного парламенту Григорієм Самардаком.

-Григорію Вікторовичу, не очікуючи на прийняття державного бюджету, депутати обласної ради ухвалили Бюджет області на наступний рік, власне на передодні професійного свята. Чому не стали чекати на рішення Верховної ради?

Ми не могли допустити, аби область розпочинала новий рік без бюджету. А такий ризик був, якщо б ми чекали прийняття державного. Тож, аби забезпечити вчасну виплату заробітної плати, сплати комунальних платежів бюджетними установами з 1 січня, ми прийняли бюджет, в якому врахували базові показники. А вже на початку наступного року ми знову повернемося до бюджетного процесу. До слова, цього року обласна рада разом з обласною державною адміністрацією почали підготовку до прийняття бюджету ще влітку, 1 листопада проект бюджету було оприлюднено на сайті обласної ради. Депутати вчасно опрацювали документ і внесли свої правки. Тож і робота в залі парламенту на 17-й сесії була продуктивною. Це показовий приклад позитивної роботи.

Які основні показники бюджету області були затверджені депутатами?

По відношенню до цьогорічних показників, бюджет області виріс на 34%, він становить понад 10 млрд. грн. Його можна вважати соціально-орієнтованим, адже збільшені видатки на освіту, медицину, соціальні програми. Нарешті, у нас з’явилася обласна програма розвитку доріг, прийнято програму з розвитку освіти з урахуванням впровадження реформи, інші важливі для розвитку Запорізького краю програми. Але треба сказати, що зростання навантаження на місцеві бюджети в нинішніх економічних умовах – це виклик для органів місцевого самоврядування. Скажімо, з наступного року, згідно з проектом державного бюджету, на місця передається фінансування коледжів. В нашій області таких - 20. Тож, треба шукати джерела для забезпечення їх фінансування. Гадаю наступний рік стане для області роком нелегким, але й роком нових можливостей і нових креативних підходів.

Цього року було збільшено депутатський фонд до 700 тис. грн., це велика сума для більшості обласних рад в Україні. Чи виправдане таке рішення?

Депутати беруть на себе відповідальність за розвиток ввірених їм територій і це добре, адже завдяки реалізації програми «Депутатський фонд», додатково з обласного бюджету направлені понад 61 млн.грн. на ремонт доріг, освітлення сіл, реконструкцію водоводів, оснащення закладів освіти та медицини, встановлення дитячих майданчиків. Люди на місцях краще розуміють свої потреби, а через свого депутата вони можуть звернутися до обласної ради за підтримкою. Тож, це хороший показник взаємодії обласної ради з громадою.

- Два роки роботи обласного парламенту цього скликання спливли в грудні. Як оцінюєте свою роботу і колег-депутатів?

Можу сказати навіть за результатами роботи над бюджетом – відповідальність депутатів дуже висока. Звичайно, градус політичних настроїв не став меншим, але він перестав бути основним чинником в депутатській роботі. На мою думку, місцеве самоврядування сьогодні є рушійною силою глобальних перетворень в усіх сферах функціонування держави, суспільство покладає на нас великі надії. Ви подивіться, збільшуються повноваження місцевої влади, створюються об’єднані територіальні громади, люди відчувають свою значимість. Тож і система місцевого самоврядування має відповідати викликам часу. Тому я бажаю своїм колегам-депутатам обласної ради та депутатам всіх рівнів, представникам місцевої влади – успіху на ниві служіння інтересам громади. Будьте креативними, відповідальними. Давайте об’єднувати зусилля заради розвитку Запорізької області та добробуту громадян!

Бюджет 2018 в цифрах:

Загальний фінансовий ресурс в обласному бюджеті – - 10,08 млрд. грн. На 34% більше за попередній рік

Резервний фонд - 52 млн. грн.;

Екофонд - 185,6 млн. грн.

Основні видатки загального та спеціального фондів на:

охорону здоров’я – 1 млрд. 647,4 млн. грн. (16,5% від загального обсягу фінансового ресурсу);

освіту – 1 млрд. 315,1 млн. грн. (13,1% від загального обсягу фінансового ресурсу);

соціальний захист – 303,8 млн. грн. (3,04% від загального обсягу фінансового ресурсу).

Олена Гудима