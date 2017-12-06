Дружина Президента вручила гусеничні сходові підйомники для інклюзивних шкіл регіону

Деталі грудня 06, 2017

Під час робочої поїздки до Запорізької області Перша леді України Марина Порошенко разом з головою Запорізької облдержадміністрації

Костянтином Брилем вручила директорам дев’яти інклюзивних шкіл, які є учасниками освітнього проекту Благодійного Фонду Порошенка, універсальні сходові гусеничні підйомники.

За словами Марини Порошенко, питання архітектурної доступності навчальних закладів є важливим елементом для розвитку інклюзивної освіти. Проте, на жаль, більшість громадських приміщень у країні все ще залишаються недоступними для маломобільних верств населення, а існуючі пандуси часто не відповідають державним будівельним нормам. При цьому будівництво нових потребує значних фінансових ресурсів та часу.

- У рамках соціальної програми Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» ми разом із місцевою владою Запорізької області ініціювали придбання універсальних сходових гусеничних підйомників. Саме вони зможуть забезпечити доступність кожної дитини з особливими освітніми потребами не лише до першого поверху, а й до всіх приміщень своєї школи, - зазначила пані Порошенко.

Зі свого боку Костянтин Бриль подякував Першій леді та зазначив, що на наступний рік Уряд України заклав збільшення фінансування освіти на 20% - до 219 мільярдів гривень. Адже діти повинні отримувати якісну освіту, що неможливо без гідної оплати праці тих, хто їх навчає, тому в наступному році зарплати вчителів зростуть на 25%.

- Освіта є одним із пріоритетів діяльності обласної влади Запорізької області. Наступного року ми розпочинаємо реформу початкової школи, в основі якої – розвиток у школярів корисних навичок і вмінь, які дадуть можливість реалізуватися в житті. Це буде не школа знань, а школа компетентностей, де діти не лише отримуватимуть знання, а й вчитимуться застосовувати їх на практиці у реальному житті та побуті. У проекті бюджету-2018 на реформу початкової школи передбачено 1 мільярд гривень. Зокрема, це кошти на підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, на нові підручники для першачків. Отже наступного року діти підуть у якісно нову школу, - зазначив голова облдержадміністрації Костянтин Бриль.

Очільник регіону також додав, що реформа початкової освіти передбачає підтримку дітей з особливими потребами. Вони зможуть здобувати освіту разом з іншими дітьми у пристосованих для цього школах, де отримуватимуть якісну повноцінну освіту. Для них будуть розроблені індивідуальні програми розвитку. Тож у проекті бюджету-2018 на фінансування інклюзивної освіти передбачено півмільярда гривень.

Під час перебування в Запорізької області дружина Президента разом із заступником Міністра освіти і науки України Павлом Хобзеєм також ознайомилася з презентацією інтерактивної карти інклюзивних шкіл регіону, створеної на сервісі Google.

Зокрема, завдяки цьому програмному продукту на базі Інформаційної системи управління освітою (ІСУО) створено облік дітей з особливими освітніми потребами на території області. Також передбачено введення в програму діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, які з 1 вересня 2018 року запрацюють по всій Україні. Крім цього, розроблено модуль по роботі з індивідуальною програмою розвитку з функцією контролю за її виконанням та модуль контролю «гроші за дитиною» для учнів з особливими освітніми потребами.

Запорізька область – перший регіон України, де створено інтерактивну карту інклюзивних шкіл. На прикладі запорізьких освітніх закладів згодом може працювати вся країна. Нагадаємо, саме в Запорізькій області було започатковано пілотний проект щодо втілення інклюзивної освіти. Наразі у Запорізькій області близько 400 діток отримують послуги інклюзивної освіти.

- Я бачу, що за цим столом зібралися однодумці, які сумлінно роблять одну важливу справу, яка потрібна для суспільства, для особливих дітей та їх батьків. Згодом, дещо доопрацювавши цю базу, ми зможемо як приклад запропонувати цей проект іншим регіонам та поширити цей позитивний досвід. Наша головна мета – надавати якісні освітні послуги дітям з особливими потребами, - зазначила, підбиваючи підсумки, Марина Порошенко.

Наразі з інклюзивною формою навчання в Запорізькій області функціонує 121 загальноосвітній навчальний заклад. Це у 2,5 разу більше, ніж минулого року та у 30 разів більше проти показників 2015 року. У 265 інклюзивних класах навчається 395 дітей з особливими освітніми потребами. Крім цього, з 1 вересня 2017 року в 27 дошкільних навчальних закладах відкрито 35 груп з інклюзивною формою навчання, в яких виховується 95 дітей з особливими потребами.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю