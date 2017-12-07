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Марина Порошенко привітала вихованців Запорізького ліцею «Захисник» із Днем Збройних Сил України

Деталі
грудня 07, 2017

Дружина Президента України Марина Порошенко відвідала Запорізьку область з робочою поїздкою. Тут вона зустрілася з ліцеїстами Запорізького

обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник». Разом з Першою леді привітав ліцеїстів з прийдешнім святом голова облдержадміністрації Костянтин Бриль.

 

Звертаючись до юних захисників та офіцерського складу, дружина Президента зазначила, що для всіх українців цей день став символом мужності, хоробрості і непереможності.

- Незважаючи на юний вік, ви прийняли рішення присвятити своє життя службі в Збройних Силах України. І це надзвичайно відповідальний і почесний вибір, який показує, що ви – рішучі, сміливі і патріотичні, що ви – сильні волею та незламні духом, - зазначила Марина Порошенко.

У свою чергу, Костянтин Бриль побажав ліцеїстам з честю пронести через життя звання українського офіцера.

- Дивлюся на ваші білі кітелі і знаю, що кожен із вас мріє досягти найвищої сходинки в службі. Найголовніше, що ваші плани починають втілюватись у життя саме тут, у Запоріжжі. Понад 30 років тому я носив такі ж погони в Київському суворовському училищі. Дружба, яка зародилася тоді, - найміцніша чоловіча підтримка. І вона збереглася й досі. Нині ліцеїсти «Захисника» беруть участь практично в усіх урочистостях Запорізької області. Я бачу, з якою повагою, з якою іскоркою в очах на вас дивляться люди. Впевнений, що і ви це відчуваєте. Адже, коли ви вдягаєте форму, то неначе стаєте вище,  ніби виростають крила. Хочу побажати, щоб це почуття супроводжувало вас усе життя, аби ви пишалися званням українського офіцера, - підкреслив голова облдержадміністрації Костянтин Бриль.

Пані Марина Порошенко також підкреслила, що три з половиною роки тому, коли російський агресор розв’язав війну на Сході України та ганебно вторгнувся у Крим, саме такі риси українських захисників допомогли зберегти нашу незалежність та відстояти право на самостійне життя.

- Саме тоді ми з вами стали свідками народження нової української армії – сильної та мужньої. Армії, якою пишається Україна. Армії, яка стала гордістю нашої держави і завоювала повагу в Європі та світі, - наголосила Марина Порошенко.

З нагоди свята гостя подарувала вихованцям ліцею телевізор, який знадобиться в навчальному процесі та на дозвіллі.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

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