Жінки-депутатки Широківської громади дізналися про важливість ґендерної політики

Деталі грудня 14, 2017

У Широківській об’єднаній територіальній громаді – 28 сіл, близько 14 000 жителів. Голова – чоловік, 2 із трьох заступників – жінки, секретар ради – жінка. Серед депутатів – 36% жінок, 64% чоловіків. Жінки-депутатки та чоловіки-депутати активні, прагнуть переймати передовий досвід. Зокрема, депутатка Олена Белогурова брала участь у навчальному семінарі з ґендерної рівності, який проводив у вересні 2017 року Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє». Вона зацікавилася інформацією щодо рівних прав і можливостей в Україні та світі, роботи мережі міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» у Запорізькій області, поділилася враженнями з колежанками і колегами, які теж зацікавилися дізнатися більше і запросили команду проекту поділитися досвідом.

Тамара Огородова на зустрічі 11 грудня обговорила з головою громади Денисом Коротенко подальшу спіпрацю та можливості для громади завдяки впровадженню політики рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Заступник голови Ольга Ставицька, жінки-депутатки Широківської ОТГ, представниці апарату ради на зустрічі з командою проекту дізналися про впровадження ґендерної рівності в світі та Україні. Керівник проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам» Тамара Огородова поділилася інформацією з Першого Українського Жіночого Конгресу про напрямки державної та регіональної політики із впровадження рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, зокрема, підтримку проектів Державним фондом регіонального розвитку, які подають активні жінки. Вона відзначила, що Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» дає можливість місцевим депутатам впливати на ґендерну політику, зокрема, призначати уповноважених осіб з ґендерних питань, контролювати виконання цього закону.

Яка різниця між чоловіками у владі та жінками у владі? Жінки-депутатки, які взяли участь у заході, відзначили, що чоловіки мислять глобально, а жінки враховують всі тонкощі. Саме тому розвиток і процвітання громади залежить від врахування обох світоглядів при прийнятті рішень. Створення депутатських об’єднань, які займаються питаннями рівних прав жінок і чоловіків ще з кінця 20-го століття у європейських країнах, дало важливий результат для суспільства – у бюджетах враховуються потреби жінок і чоловіків, хлопців і дівчат, підвищено соціальні стандарти, рівень життя. У Запорізькій області з 2016 року ініціативні жінки та чоловіки-депутати у місцевих радах, зокрема, і двох об’єднаних територіальних громад об’єдналися у міжфракційні та депутатські групи «Рівні можливості» та реалізують суспільно важливі ініціативи – порятунок життя породілей, допомога дітям, благоустрій громади.

Жінки-депутатки Широківської ОТГ відзначили, що їх об’єднують питання допомоги дітям-сиротам, дітям з інвалідністю, підтримки багатодітних сімей і сімей військовослужбовців, загиблих в АТО та інші питання. Створена ініціативна група з жінок-депутаток, з якою працюватиме команда проекту щодо подальшої співпраці.

За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»

http://www.ednist-fond.com.ua/2017/12/12/meeting_shyroke_community_gender_policy/



Робоча зустріч у Широківській ОТГ відбулася в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.