До дня святого Миколая депутати «Самопомочі» відвідали підшефні садки

Деталі грудня 20, 2017

Депутат обласної ради Олена Клімченко відвідала три садочки, яким надавала допомогу за рахунок свого депутатського фонду. Крім того, цим садкам допомагали депутати від «Самопомочі» Запорізької міської ради Андрій Маляренко та Олена Галкіна. У садках проведено заміну вікон у групах, оновлено обладнання кухні, придбано офісну техніку, шафи для дітей.

«Приємно вразило, що у кожному садку керівники піклуються про заклад та комфорт дітей, - розповіла Олена Клімченко. - Ми поспілкувалися з кожним директором садку, щоб визначити потреби на наступний рік. Вважаю, що допомога дитячим садкам – один з найважливіших напрямків, бо від умов перебування залежить здоров’я дітей».

У садку №146 для дітей із особливостями зору було замінено обладнання у кухні – щоб підвищити якість приготовленої для дітей їжі. Також були замінені вікна у спальні однієї з груп, закуплені комп’ютер та принтер у методичний кабінет. Багато допомоги оказує цьому закладу депутат міської ради від «Самопомочі» Андрій Маляренко.

За майже 15 років моєї роботи у садку ми постійно намагалися покращити матеріально-технічну базу, - розповіла Завідувач спеціального дошкільного навчального закладу для дітей з вадами зору №146 Тамара Сорока. – Це – завдяки нашій міський владі, а також – депутатському корпусу. Завдяки придбанню нового обладнання для харчоблоку, нашим кухарям зручніше працювати, а діти споживають смачнішу їжу. Дуже вдячна, що депутати домагають нашим дітям, бо вони мають особливості. Так, Олена Клімченко надавала матеріальну допомогу не тільки садку, але й батькам на лікування дітей.

Завдяки багатофункціональному пристрою для друку методисти роздруковують для дітей ігри та наглядні матеріали. Це значно урізноманітнює заняття дітей. Крім садка 146, принтер отримав і дитсадок №194. Цей заклад працює лише третій рік – до цього у приміщенні знаходилися підготовчі класи однієї зі шкіл. За кошти міського бюджету було проведено ремонт санвузлів, проте депутати теж зробили свій внесок: з фонду Олени Клімченко придбано холодильник для збереження вакцин та медичних ліків. За рахунок фонду депутату міської ради від «Самопомочі» Олени Галкіної було придбано шафу-купе до однієї з груп.

Також депутат відвідала дитсадок №281, де коштом депутатського фонду придбали 21 шафу для вихованців групи, лавочки та замінили лінолеум.