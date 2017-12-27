Деталі грудня 27, 2017

Напередодні представники територій Запорізької області підсумовували проведення реформи місцевого самоврядування у 2017 році й визначалися з планами на 2018 рік.

Так, конференцію для громад провела місцева Асоціація органів місцевого самоврядування «Запорізький регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад». Участь у заході взяв і голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак. Звертаючись до представників громад, голова обласного парламенту наголосив на тому, що реформа децентралізації є однією з найважливіших реформ нашої держави, а представники громад – це творці майбутнього нашого Запорізького краю.

- На час початку реформи у 2014 році у нашій сесійній залі точилися дискусії і дебати. Дехто висловлював скептичні думки й недовіру до децентралізації. Однак ми з вами взяли спільну відповідальність за проведення реформи на місцях, за спроможність громад і разом з цим – за долі жителів нашої області. Я пам’ятаю, як були створені перші шість громад, як ми вели співбесіди, їздили за кордон з метою обміну досвідом, вивчення перспективних планів територій інших країн, які вже мають успішний досвід проведення децентралізації, і, зрештою, створили першу в Запоріжжі й Україні Асоціацію, до складу якої сьогодні входить дев’ять громад. І вірю, що це тільки перші кроки, - висловив впевненість Григорій Самардак і додав: - Сьогодні ми відчуваємо результати децентралізаційної реформи. Є позитивні зрушення, є прямі бюджетні відносини…

- Приємно відзначати, що всі ви розумієте свою відповідальність, грамотно проводите розрахунки, розумієте потенціал своїх територій і працюєте над його максимальною реалізацією. Відвідуючи території, я бачу, що у громадах виникає чимало питань, які ми можемо вирішити тільки разом, спільними зусиллями. Адже у нас є головне – розуміння цих питань на місцях. А ми в центрі – у Запоріжжі ці питання систематизуємо. І я вас запевняю: ви можете цілком і повністю розраховувати на підтримку в сесійній залі обласної ради, де всі ваші питання будуть розглянуті, вивчені й вирішені. Нам із вами жити в Запорізькій області, нам з вами вирішувати долю наших територій і будувати спільний дім – Запорізький край. Бажаю, щоб завжди було тепло в цьому нашому спільному домі і в душах! – сказав Григорій Самардак і вручив нагороди керівникам і представникам територій.

Так, за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування в Запорізькій області Орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» третього ступеня нагороджені Комиш-Зорянський селищний голова Більмацького району Запорізької області Ігор Гнатуша й президент МАОМС «Регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад Запорізької області» Олег Кузьменко. Почесними грамотами Запорізької обласної ради відзначені: начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства апарату Чернігівської селищної ради Чернігівського району Ірина Завнеусова; директор КЗ «Спеціалізована школа – загальноосвітній навчальний заклад I-III ступеню м. Приморська з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Приморської міської ради Приморського району Світлана Македонська; секретар Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району Катерина Муха; заступник міського голови з питань інфраструктури та інвестицій Гуляйпільської міської ради Світлана Плющій; заступник голови Широківської сільської ради з питань діяльності органів виконавчої влади Запорізького району Ольга Ставицька й заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Оріхівської міської ради Олена Трифанова.

Також у рамках конференції перед представниками громад виступили президент МАОМС «Запорізький регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад» Олег Кузьменко, голова Нацради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, представник Всеукраїнської асоціації об’єднаних територіальних громад Ігор Абрамюк, координатор проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» по Запорізькій області Геннадій Устимов, експерт GIZ та міжнародної громадської організації «Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ» Леонід Донос, експерт Програми малих грантів глобального екологічного фонду ЄС/ПРООН Володимир Ширяєв, представник МАОМС ««Запорізький регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад» Аліса Макаріхіна й Комиш-Зорянський селищний голова Більмацького району Ігор Гнатуша.

Після офіційної частини учасники конференції переглянули комедію в одній дії за п’єсою Едуардо Де Філиппо «Мільйон за дружину». Такий творчий новорічний подарунок представникам територій зробив комунальний заклад «Запорізький академічний обласний театр юного глядача» Запорізької обласної ради.