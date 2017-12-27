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Запорізька обласна рада виступає за рівне представництво чоловіків і жінок в органах місцевого самоврядування

Деталі
грудня 27, 2017

20 грудня у Запорізькій обласній раді в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам», який

реалізує Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» у партнерстві з НДІ, пройшов інтерактивний регіональний «круглий стіл».

 

Учасники цього заходу у форматі дискусійних платформ обговорили питання, які розглядалися на секціях Першого Українського Жіночого Конгресу, а саме: участі жінок у політиці, гендер в освіті, в соціально-економічному розвитку, і яким чином ініціативи, які піднімалися на Першому Українському Жіночому Конгресі, можуть впроваджуватися на регіональному та місцевому рівні – в об’єднаних територіальних громадах, містах, районах, селах Запорізької області.

Відкрила «круглий стіл» голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє», керівник проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам» Тамара Огородова, яка відзначила, що керівництво і депутати Запорізької обласної ради завжди толерантні і приділяють увагу справедливій гендерній політиці. Зокрема, спікерка подякувала за увагу і підтримку проекту першому заступнику і заступнику голови обласної ради Єгору Семенкову й Владиславу Марченку і голові міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» Тетяні Ковиліній.

Виступаючи перед зібранням, Єгор Семенков висловив вдячність учасникам проекту за роботу, зазначивши, що в обласному парламенті наразі нараховується чотирнадцять депутатів-жінок. До того ж, саме жінки є керівниками багатьох управлінь і відділів виконавчого апарату облради й активними учасницями суспільно-політичного життя Запорізького краю. Також Єгор Семенков акцентував, що вагому роботу здійснює депутат Тетяна Ковиліна, яка ініціювала й очолила групу «Рівні можливості».

Владислав Марченко відзначив, що в обласній раді завжди підтримують рівне представництво чоловіків і жінок в органах місцевого самоврядування. Адже, за словами Владислава Марченка, «жінки надихають, стимулюють чоловіків на ще кращу, ефективну роботу, на прискіпливе вивчення питань».

На взаєморозумінні з цього питання у стінах обласного парламенту акцентувала і депутат Тетяна Ковиліна, яка, до того ж, запропонувала запровадити таку посаду, як уповноважений з гендерних питань.

У ході заходу його учасники привернули увагу до проблем гендерної нерівності та важливості включення більшої кількості жінок до виборчих списків політичних партій, участі жінок у політичних процесах і зниження гендерної стереотипізації суспільства.

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