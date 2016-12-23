Патріотизм?

Деталі грудня 23, 2016

Дві третини або 67% українців вважає себе патріотами. Такі результати показало загальнонаціональне опитування Центру Разумкова, проведене в листопаді 2016 року. На наявність почуття патріотизму і любові до України вказали 76% опитаних. Відзначається, що з них 80% етичних українців і 53% етнічних росіян. Великою мірою почуття патріотизму посилила самовідданість українських військових, добровольців, волонтерів в ході боротьби з російською агресією - з цим погодився 71% респондентів. 50% назвали також як фактор Майдан, а 49% - конфлікт в Донбасі і його наслідки. 72% респондентів вважають, що саме українські військові сьогодні є єдиним гарантом безпеки громадян України, суверенітету і територіальної цілісності держави.

Опитано 2015 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.