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Конкурс для отримання бізнес-гранту

Деталі
січня 25, 2017

В рамках проекту GMFA-3 «Забезпечення основних потреб постраждалих від конфлікту на сході України» благодійного фонду "Карітас Запоріжжя" продовжується розгляд заяв на участь в конкурсі для отримання бізнес-гранту з метою розвитку бізнес-діяльності.

Зареєструватися на участь в конкурсі можна за посиланням: goo.gl/cEqj9p
Також надається можливість отримати індивідуальний грант для перенавчання або підвищення кваліфікації вимушеним переселенцям, які мешкають в Запоріжжі та Бердянську. Можливість навчання надається на наступних напрямках:
- отримання кваліфікації майстра манікюру, педікюру, перукаря, косметолога та візажиста;
- бухгалтерський облік, 1С бухгалтерія, кадрове діловиробництво і підбір персоналу;
- IT технології;
- робочі спеціальності;
- кухар, кондитер, офіціант, бармен;
- масаж;
- підвищення водійської категорії;
- курси фотомайстерності.
Проводимо профорієнтаційні заходи.
Звертатися за телефоном: 050-304-10-14 (Валентин)

 

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