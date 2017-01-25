Конкурс для отримання бізнес-гранту

Деталі січня 25, 2017

В рамках проекту GMFA-3 «Забезпечення основних потреб постраждалих від конфлікту на сході України» благодійного фонду "Карітас Запоріжжя" продовжується розгляд заяв на участь в конкурсі для отримання бізнес-гранту з метою розвитку бізнес-діяльності.

Зареєструватися на участь в конкурсі можна за посиланням: goo.gl/cEqj9p

Також надається можливість отримати індивідуальний грант для перенавчання або підвищення кваліфікації вимушеним переселенцям, які мешкають в Запоріжжі та Бердянську. Можливість навчання надається на наступних напрямках:

- отримання кваліфікації майстра манікюру, педікюру, перукаря, косметолога та візажиста;

- бухгалтерський облік, 1С бухгалтерія, кадрове діловиробництво і підбір персоналу;

- IT технології;

- робочі спеціальності;

- кухар, кондитер, офіціант, бармен;

- масаж;

- підвищення водійської категорії;

- курси фотомайстерності.

Проводимо профорієнтаційні заходи.

Звертатися за телефоном: 050-304-10-14 (Валентин)