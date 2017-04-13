У випадку неправильності оплати праці в зоні відчуження необхідно зробити перерахунок заробітної плати

Деталі квітня 13, 2017

«Під час аварії на Чорнобильській АЕС я працював на одному з підприємств міста Кіровоград (нині – Кропивницький). За наказом цього підприємства, виданого на підставі призивної повістки Міськвійськомату міста Кіровоград,

я був призваний до лав Радянської Армії терміном на шість місяців для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. При ліквідації аварії на ЧАЕС в цей період я працював по 12 годин на добу щоденно і в вихідні та святкові дні та проживав у житловому приміщенні їдальні міста Чорнобиля. На даний час я маю статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, II групу інвалідності, захворювання пов'язане з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС. Я отримував пенсію, виходячи із розрахунків мінімальної пенсії за віком з 01.04.2009 року до грудня 2011 року, після чого, з невідомих мені причин виплата пенсії була призупинена. Чув, що моя заробітна плата за роботу в зоні відчуження мала бути збільшена на 100% тарифної ставки з урахуванням відповідної кратності оплати праці та премії у розмірі 60% і з урахуванням доплат за класність, що дозволило б мені отримувати пенсію у значно більшому розмірі. Чи так це? І що мені для цього потрібно зробити?» - Сергій Вікторович.



За законодавством працівникам, безпосередньо зайнятим на роботах з усунення наслідків аварії на ЧАЕС оплата праці мала здійснюватись по підвищеним до 100% тарифним ставкам й посадовим окладам, встановлювався максимальний розмір премії – 60% від тарифної ставки на місяць та дозволялось залучати працівників до робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії у вихідні і святкові дні з оплатою праці в подвійному розмірі. Встановлювався 6-ти годинний робочий день і 36-ти годинний робочий тиждень. За місцем основної роботи зберігалась, крім того, середня заробітна плата. У разі, коли особа працювала у зоні відчуження менше календарного місяця у 1986-1990 роках, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу у зоні відчуження, за весь фактично відпрацьований час, в одному із неповних календарних місяців роботи протягом цих років, без додавання суми заробітної плати за період роботи за межами відчуження... Якщо дні роботи припали на вихідні і святкові дні, розрахунок заробітної плати проводиться у такому ж порядку, як і за роботу у робочі дні, а доплата за вихідні і святкові дні, нарахована за фактично відпрацьований час, з урахуванням установленої кратності додається до суми обчисленої заробітної плати. В усіх випадках премія (не більш як 400 карбованців на місяць), що була визначена умовами оплати праці для осіб, які безпосередньо брали участь у роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи і запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, після проведеного розрахунку додається до суми обчисленого заробітку.



У випадку неправильності оплати праці в зоні відчуження необхідно зробити перерахунок заробітної плати особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС згідно чинного законодавства.



По-перше, Вам необхідно звернутись до підприємства, де Ви працювали з проханням здійснити перерахунок Вашої заробітної плати за роботу в зоні відчуження, а саме збільшити на 100% тарифну ставку з урахуванням відповідної кратності оплати праці та премії у розмірі 60% і з урахуванням доплат за класність та надати Вам нову довідку про заробітну плату встановленого зразка за період виконання робіт по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.



По-друге, отримавши довідку про заробітну плату за період виконання робіт по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Вам необхідно звернутись до Управління Пенсійного фонду України в місті Кропивницькому Кіровоградської області з заявою про здійснення перерахунку та сплату пенсії відповідно до зазначеної довідки.



У разі, якщо Вам буде відмовлено підприємством в проханні щодо перерахунку заробітної плати за роботу в зоні відчуження та видачі довідки про заробітну плату Ви маєте право оскаржити таку відмову до суду, звернувшись з позовом про зобов’язання до вчинення дій.

У разі якщо нині не існує підприємства, установи, організації, на якому Ви працювали під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Ви можете отримати довідку в Державному архіві Міністерства оборони про те що Ви брали участь у складі відповідної військової у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у відповідний період та перебували в зоні м. Чорнобиль в зазначений період.



У разі, якщо Вам буде відмовлено Управлінням Пенсійного фонду в перерахунку Вашої пенсію відповідно до здійсненого перерахунку та наданої довідки, Ви маєте право оскаржити таку відмову в судовому порядку.



Адвокат, член НААУ, НСЖУ, НСПУ, САУ, голова ЗОО НСПУ

Віхляєв Володимир Вікторович

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