Thursday, February 09, 2017
    .
    • .

«Граємо за Україну разом!»

Деталі
лютого 09, 2017

Під таким гаслом в спорткомплексі  міста Токмак  пройшов другий етап фіналу обласного турніру з фут залу серед юнаків 2002-2003 рр.н., який традиційно проводить комунальний заклад «Обласний центр  фізичного здоров’я населення «Спорт для  всіх» Запорізької обласної ради спільно з обласною асоціацією фут зала та за підтримки управління молоді, фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації.
В цьому році 19 колективів з 03 січня розпочали боротьбу за нагороди.  Відбіркові  змагання проводились у містах Токмак, Василівка, Енергодар та Пологи. Вісім команд  дійшли до фіналу: «Дизеліст» Токмак, «Надія» ДЮСШ  Чернігівка,  ДЮСШ Пологи, «Аріс» Мелітополь, «Аякс» Запоріжжя, «Отаман» Гуляйполе та два колективу  з міста Енергодар «Темп-1» і «Темп-2».
Результат останньої  гри між командами «Аріс» та «Темп-2» впливав на розподіл місць з 1 по 4. У підсумку перемога 2-0 на користь юнаків з Мелітополя принесла їм перемогу на турнірі (тренери Станіслав Заброда та Андрій Ємельянцев). Друге місце (вперше у на змаганнях такого рівня) вибороли гравці команди «Темп-2» (тренер Денис Шопов). Дві команди – ДЮСШ Пологи та «Надія» Чернігівка  набрали однакову кількість очок – по 13, але за результатом особистої зустрічі між собою третю сходинку посіли вихованці Черніговської ДЮСШ (тренер Віталій Перетятько).
Приз кращого гравця турніру директор обласного центра ФЗН «Спорт для всіх» Олег Рибченко вручив Єгору Звірковичу «Темп-2» та Олегу Касіву «Аріс». Приз також отримав тренер мелітопольського «Арісу» Станіслав Заброда.
Переможці та призери  були нагороджені кубками, медалями та грамотами ОЦ ФЗН «Спорт для всіх».    

Директор ОЦ ФЗН «Спорт для всіх»
Олег Рибченко

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large52

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 