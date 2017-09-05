Tuesday, September 05, 2017
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Футбольна перемога за нами!

Деталі
вересня 05, 2017

2 вересня, футбольна команда «Гепард», військової частини 3029 НГУ здобула впевнену перемогу у матчі 7-го туру Ліги Учасників АТО, збірної ГУ НП Дніпровської області.
Гвардійці на протязі усього матчу мали чудовий контроль м’яча та тримали ворота суперника у напрузі. Вагомий внесок у перемогу вніс солдат Андія Дієго, який забив у ворота противника два м’ячи, Матч завершився з рахунком 4-0 на користь військовослужбовців, які впевнено тримають своє перше місце в турнірній таблиці.
Вже через два тижні, ФК «Гепард» зустрінеться у себе вдома з командою нацгвардійців м. Дніпро – ФК «Метеор». Бажаємо футболістам спортивних успіхів та наснаги.


Олег Соловйов

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