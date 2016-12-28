«Ти зможеш, якщо зміг я!» в дитячому садочку

Деталі грудня 28, 2016

На Запоріжжі 23 грудня 2016 року в дитячому садочку № 281 «Журавлик» в рамках проведення Всеукраїнських масових спортивних заходів «Ти зможеш, якщо зміг я» традиційно відбувся спортивний захід.

Захід був привчений святкуванню Новорічних та Різдвяних свят.

Організаторами заходу виступили Комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Запорізької обласної ради, дитячий садок «Навчальний заклад комбінованого типу «Журавлик» за підтримки Запорізького обласного відділення НОК України.

Захід проводився з метою виховання шанобливого ставлення до власного здоров’я, формування звички до регулярних занять фізичною культурою у дітей.

Дві команди дітлахів старших груп «Гноми» та «Колобки» показали свої вміння бути кмітливими, найшвидшими, найсильнішими. Між командами велася запекла боротьба, сили були рівними та з рахунком 6:6 перемогла «дружба». Команди підтримували найактивніші вболівальники.

Після завершення програми з привітальним словом виступив директор центру Олег Володимирович Рибченко де поздоровив всіх з Новорічними святами від обласного центру ФЗН «Спорт для всіх».

Учасники заходу та вболівальники були нагороджені щоденниками національного олімпійського комітету, а дитячий садок отримав в подарунок від КЗ «ОФЗН «Спорт для всіх» ЗОР - дитячі ігрові м’ячі та набір іграшок для розвитку дітей.

Усі учасники отримали масу задоволення бадьорості та позитиву.

Висловлюємо велику подяку директору дитячого садка НЗКТ 281 «Журавлик» Кісельовій Аллі Миколаївні за багаторічну плідну співпрацю, чуйність та порозуміння.

Заступник директора центру

Світлана Макаренко