Визначено найкращих легкоатлетів та тренерів України 2016 року!

Деталі грудня 29, 2016

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів та тренерів України 2016 року у восьми номінаціях. Що цікаво, п’ятеро переможців здобули звання найкращих другий рік поспіль!

Найкращим легкоатлетом року, як і в 2015-му, став стрибун у висоту Богдан Бондаренко, який в Ріо здобув бронзову олімпійську нагороду. Наставника та батька Богдана – Віктора – другий рік поспіль визнано найкращим тренером року!

Найкращою легкоатлеткою 2016 року стала Ольга Земляк, яка на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро посіла 7-е місце з бігу на 400 метрів та 5-е в естафеті 4х400 м. Також Ольга Земляк разом з Юлією Олішевською, Аліною Логвіненко, Ольгою Бібік та Тетяною Мельник здобули перемогу в номінації «Команда року». Дівчата в естафеті 4х400 метрів стали п’ятими на Олімпійських іграх та шостими на чемпіонаті Європи в Амстердамі.

Валентина Крепкіна та Іван Пушкін, як і торік, визнані найкращими атлетами-ветеранами країни! Крепкіна у 2016-му у віковій категорії 50+ виграла 2 золота, 1 срібло і 1 бронзу на чемпіонаті світу серед ветеранів, а також 3 золота і 1 бронзу на чемпіонаті Європи серед ветеранів у приміщенні. Пушін (85+) здобув 3 золота на чемпіонаті світу серед ветеранів, 2 золота на чемпіонаті Європи серед ветеранів у приміщенні та 2 золота на чемпіонаті Європи серед ветеранів з позастадіонних видів.

Багатоборку Аліну Шух легкоатлетична спільнота другий рік поспіль визнає найкращою молодою атлеткою країни. Аліна цього року записала в свій актив перемогу на чемпіонаті Європи (U-18) з семиборства з юнацьким найвищим досягненням у світі (6186 очок), юніорський рекорд України у приміщенні з п’ятиборства (4354) та повторення національного юнацького рекорду Україні зі стрибків у висоту (1.92).

У номінації «Найкращий молодий атлет року» перемогу здобув Михайло Гаврилюк, який у Тбілісі став чемпіоном Європи (U-18) з метання молота з найкращим результатом сезону у світі (82.26 м).

Вітаємо переможців з цим визнанням!

Нагадаємо, опитування традиційно проводилося серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.