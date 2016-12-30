«Олімпійський» нагородив Ганну Зарицьку

Деталі грудня 30, 2016

У столичному НСК «Олімпійський» відбулася традиційна церемонія нагородження кращих спортсменів і тренерів «Спортивне сузір'я 2016». В одній з номінацій була відзначена представниця запорізької області - баскетболістка з Бердянська Ганна Зарицька. Спортсменка разом з колегами по баскетбольній команді 3х3, стала переможницею в номінації «Краща жіноча команда року». Нагадаємо, що в жовтні в Китаї українки виграли срібло чемпіонату світу зі стрітболу. І це найвище досягнення всіх ігрових команд України в 2016 році.