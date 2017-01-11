Масштабний турнір з вуличного баскетболу відбувся у Запоріжжі

Деталі січня 11, 2017

У Запоріжжі в спортивному залі 46-ї гімназії за підтримки ФБУ 3х3 та федерації баскетболу Запорізької області пройшов відбірковий етап всеукраїнських змагань ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3x3. У ньому брали участь 36 команд з Запоріжжя, Дніпра, Мелітополя, Гуляйполя та Вільнянська. Професіонали та аматори зібрались тут, щоб позмагатись за право потрапити до фінального турніру, який наступного місяця відбудеться у Києві.

В змаганнях жінок змагалися 9 колективів. За підсумками групових турнірів, було визначено півфіналістів. В двобоях за вихід у фінал запорізькі «Ромашки» доволі легко здолали «Дніпро» - 11:6, а от в іншому півфіналі переможця визначив лише один влучний кидок – з рахунком 10:9 студентки з Мелітополя здолали запорізьку команду «Хуліганки». Перемогу у турнірі жінок здобула команда з Мелітополя - МГПУ-1, яка у фіналі легко переграла запорізьких «Ромашек» - 11:1. У втішному фіналі перемогу та бронзові медалі здобув колектив з Дніпра, який переміг «Хуліганок» - 7:5.

Отже, трійка призерів у змаганнях ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3x3 2106 серед жінок така:

1. «МГПУ-1». Мелітополь (Лапіна Т., Тарасенко О.,Третякова П., Шило А.)

2. «Ромашкі». Запоріжжя (Трубнікова А., Галактіонова А., Юнкова Р., Леонова Є.)

3. «Дніпро» (Кацал К., Коваленко А., Тимофеєнко Ю.)

У юнаків (до 18 років, 11 команд) спочатку відбулися групові турніри, у яких було визначено чвертьфіналістів.

Юнаки.

¼ фіналу.

Air – Face 3:9

Hard Rock – Green Day 9:2

Flash - Sweet boys 8:9

Обі Ван – Хасл ЗП 9:3

½ фіналу.

Обі Ван – Sweet boys 7:2

Hard Rock – Face 4:9

гра за 3 місце.

Hard Rock – Sweet boys 11:6

У фінальному матчі, де зустрічались запорізькі команди «Face» та «Обі Ван», сюрпризів не сталося і перемогу з рахунком 11:6 здобув колектив «Face», гравці якого не без успіху захищають кольори БК «Запоріжжя-2-ЗНТУ» в Першій лізі чемпіонату України з баскетболу.

Отже, трійка призерів у змаганнях ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3x3 2107 серед юнаків виглядає так:

1. Face (Рагімов Р., Соколенко Д., Максименко М., Тітов Я.)

2. Обі Ван (Походій Р., Бєлов А., Ларкін Г.)

3. Hard Rock (Басинських В., Ровинський Е., Тимощук О.)

Найбільш запеклі баталії ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3x3 відбулися в турнірі чоловіків (більше 18 років, 16 команд). Після міні-турнірів в 4-х групах стартувала стадія матчів «на виліт»:

Чоловіки

¼ фіналу.

БСК – Гантеля 6:7

Миша Маваша – Янг Тесла 2:9

Спарта – Летючі Елвіси 11:5

Фейс – Бомжи 4:9

½ фіналу.

Янг Тесла – Гантеля 11:5

Бомжи – Спарта 11:4

Найбільш цікаві події у змаганнях чоловіків відбулися у матчі за «бронзу», де зустрічались команди «Гантеля» (Запоріжжя) та «Спарта» (Дніпро). Запоріжці були у кроці від перемоги, ведучі 10:7, але дніпровці знайшли в собі сили переломити хід поєдинку, зуміли набрати 4 бали поспіль та здобули комплект бронзових нагород турніру. У фіналі ж неприємною несподіванкою для команди «Бомжи» стала гра найвищого гравця турніру Станіслава Алексейчика, який, замість того, щоб набирати бали з-під кошику, зумів тричі влучити з-за дуги, що в підсумку й дозволило команді «Янг Тесла» обіграти своїх суперників з рахунком 11:8.

Таким чином, трійка призерів у змаганнях ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3x3 2106 серед чоловіків виглядає так:

1. «Янг Тесла». Запоріжжя-Гуляйполе (Алексейчик С., Петренко В., Ярошенко С., Данілов Г.)

2. «Бомжи». Запоріжжя (Тельчаров В., Гєта С., Снет Є.)

3. «Спарта». Дніпро (Громов А., Рогозін В., Онищенко Д., Мельник О.)

На церемонії нагородження, яку проводили президент федерації баскетболу Запорізької області Валерій Елькінсон та суддя національної категорії Петро Драган переможці турніру окрім медалей та кубків отримали подарунки від Федерації баскетболу України 3х3.