Wednesday, January 18, 2017
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Вітаємо відважного українського спортсмена!

Деталі
січня 18, 2017

У ці дні спортсмен з Мелітополя Леон Мірошник підкорює найвищу у Європі вершину. Він здійснює сходження на Ельбрус в районі західної вершини висотою 5 642 метри. Леон взяв із собою прапор Міжнародної федерації мас-рестлінгу і дерев'яну палицю для мас-рестлінгу. На вершині він проведе високогірний поєдинок з мас-рестлінгу. Користуючись нагодою, вітаємо відважного українського спортсмена Леона з днем народження! Щойно, 12 січня, йому виповнюється всього 28 років! Бажаємо йому удачі і успішного завершення експедиції!

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