Хет-трик Анастасії Ткачук та гість з Туреччини

Деталі січня 30, 2017

Головною героїнею другого дня командного чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні, який приймав манеж ПАТ «Соціальні ініціативи Запоріжжя», стала місцева спортсменка Анастасія Ткачук.

Після того, як у п’ятницю вона виграла змагання з бігу на 1500 метрів, у суботу Анастасія зуміла оформити переможний хет-трик – стала найкращою на дистанції 800 метрів (2.04,97), а потім разом з подругами по збірній Запорізької області – Ольгою Борисенко, Анастасією Бризгіною та Наталією Дерев’янко - тріумфувала в естафеті 200+400+600+800 метрів.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.



Більше інформації – за посиланням: http://uaf.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12623:khet-tryk-anastasii-tkachuk-ta-hist-z-turechchyny&catid=40:uanews

Посилання, за яким можна скачати відео змагань (25-хвилинна нарізка) та інтерв’ю головних дійових осіб другого дня командного чемпіонату України з легкої атлетики: https://we.tl/elhAFOSWLE

Файл з інтерв’ю:

00:00 Ігор Гоцул – президент Федерації легкої атлетики України

2:39 Анастасія Ткачук – триразова переможниця командного чемпіонату України-2017 (з бігу на 800 м, 1500 м, естафеті 200+400+600+800 м)

4:53 Лілія Клінцова – переможниця змагань зі стрибків у висоту

Файл з нарізкою 2-го дня змагань:

00:00 потрійний стрибок (жінки)

4:46 біг на 800 метрів (жінки)

6:41 стрибки у висоту (жінки)

8:59 біг на 800 метрів (чоловіки)

11:20 біг на 3000 метрів (жінки)

12:21 біг на 3000 метрів (чоловіки)

13:29 естафета 200+400+600+800 метрів (жінки)

16:40 естафета 200+400+600+800 метрів (чоловіки)

17:59 семиборство (чоловіки): стрибки з жердиною

20:15 потрійний стрибок (чоловіки)

22:12 стрибки у висоту (чоловіки)

24:43 семиборство (чоловіки): біг на 1000 метрів