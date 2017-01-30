Світовий юніорський рекорд у Запоріжжі від Аліни Шух!

Деталі січня 30, 2017

В перший день командного чемпіонату України у приміщенні з легкої атлетики, який 27 січня стартував у Запоріжжі, 19-річна броварчанка Аліна Шух встановила світовий юніорський рекорд у п’ятиборстві – 4550 очок. Також це наразі найкращий результат сезону у світі (серед дорослих атлетів)! Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Більше інформації – за посиланням http://uaf.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12619:svitovyi-iuniorskyi-rekord-u-zaporizhzhi-vid-aliny-shukh&catid=40:uanews

Посилання, за яким можна скачати відео змагань (25-хвилинна нарізка) та інтерв’ю героїв першого дня командного чемпіонату України з легкої атлетики:

Інтерв’ю: https://we.tl/GW11NIUOuQ

00:00 – В’ячеслав Тиртишник – державний тренер з легкої атлетики

3:05 – Анастасія Бризгіна – переможниця змагань з бігу на 400 метрів

5:20 – Майя Шух – мати та тренер Аліни Шух, володарки світового юніорського рекорду з п’ятиборства

8:10 – Аліна Шух – володарка світового юніорського рекорду з п’ятиборства

10:20 – Олена Маляренко – переможниця змагань з бігу на 60 метрів з бар’єрами

12:05 – Владислав Мазур – переможець змагань зі стрибків у довжину

Нарізка 1-го дня змагань: https://we.tl/MUYzttzlRl

00:00 – семиборство (чоловіки): біг на 60 метрів

00:52 – п’ятиборство (жінки): біг на 60 метрів, АЛІНА ШУХ

1:32 – ходьба на 5000 метрів (жінки)

3:02 – стрибки з жердиною (чоловіки)

6:30 – ходьба на 5000 метрів (чоловіки)

7:48 – біг на 2000 метрів з перешкодами (чоловіки)

9:45 – п’ятиборство (жінки): стрибки у висоту, АЛІНА ШУХ

11:18 – біг на 2000 метрів з перешкодами (жінки)

12:15 – стрибки з жердиною (жінки)

12:53 – стрибки у довжину (чоловіки)

14:11 – біг на 60 метрів (жінки)

14:32 – біг на 60 метрів (чоловіки)

14:45 – п’ятиборство (жінки): стрибки у довжину

14:57 – біг на 400 метрів (жінки)

15:08 – п‘ятиборство (жінки): стрибки у довжину, АЛІНА ШУХ

15:14 – біг на 400 метрів (жінки)

16:34 – біг на 400 метрів (чоловіки)

17:22 – стрибки у довжину (жінки)

19:50 – п’ятиборство (жінки): біг на 800 метрів, АЛІНА ШУХ

22:09 – біг на 1500 метрів (жінки)

23:21 – біг на 1500 метрів (чоловіки)

24:25 – штовхання ядра (чоловіки)

25:29 – біг на 60 метрів з бар’єрами (чоловіки)

25:50 – біг на 60 метрів з бар’єрами (жінки)