Світовий юніорський рекорд у Запоріжжі від Аліни Шух!

В перший день командного чемпіонату України у приміщенні з легкої атлетики, який 27 січня стартував у Запоріжжі, 19-річна броварчанка Аліна Шух встановила світовий юніорський рекорд у п’ятиборстві – 4550 очок. Також це наразі найкращий результат сезону у світі (серед дорослих атлетів)! Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Більше інформації – за посиланням http://uaf.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12619:svitovyi-iuniorskyi-rekord-u-zaporizhzhi-vid-aliny-shukh&catid=40:uanews
Посилання, за яким можна скачати відео змагань (25-хвилинна нарізка) та інтерв’ю героїв першого дня командного чемпіонату України з легкої атлетики:
Інтерв’ю: https://we.tl/GW11NIUOuQ
00:00 – В’ячеслав Тиртишник – державний тренер з легкої атлетики
3:05 – Анастасія Бризгіна – переможниця змагань з бігу на 400 метрів
5:20 – Майя Шух – мати та тренер Аліни Шух, володарки світового юніорського рекорду з п’ятиборства
8:10 – Аліна Шух – володарка світового юніорського рекорду з п’ятиборства
10:20 – Олена Маляренко – переможниця змагань з бігу на 60 метрів з бар’єрами
12:05 – Владислав Мазур – переможець змагань зі стрибків у довжину
Нарізка 1-го дня змагань: https://we.tl/MUYzttzlRl
00:00 – семиборство (чоловіки): біг на 60 метрів
00:52 – п’ятиборство (жінки): біг на 60 метрів, АЛІНА ШУХ
1:32 – ходьба на 5000 метрів (жінки)
3:02 – стрибки з жердиною (чоловіки)
6:30 – ходьба на 5000 метрів (чоловіки)
7:48 – біг на 2000 метрів з перешкодами (чоловіки)
9:45 – п’ятиборство (жінки): стрибки у висоту, АЛІНА ШУХ
11:18 – біг на 2000 метрів з перешкодами (жінки)
12:15 – стрибки з жердиною (жінки)
12:53 – стрибки у довжину (чоловіки)
14:11 – біг на 60 метрів (жінки)
14:32 – біг на 60 метрів (чоловіки)
14:45 – п’ятиборство (жінки): стрибки у довжину
14:57 – біг на 400 метрів (жінки)
15:08 – п‘ятиборство (жінки): стрибки у довжину, АЛІНА ШУХ
15:14 – біг на 400 метрів (жінки)
16:34 – біг на 400 метрів (чоловіки)
17:22 – стрибки у довжину (жінки)
19:50 – п’ятиборство (жінки): біг на 800 метрів, АЛІНА ШУХ
22:09 – біг на 1500 метрів (жінки)
23:21 – біг на 1500 метрів (чоловіки)
24:25 – штовхання ядра (чоловіки)
25:29 – біг на 60 метрів з бар’єрами (чоловіки)
25:50 – біг на 60 метрів з бар’єрами (жінки)
Швидко, легко й безкоштовно
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