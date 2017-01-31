Tuesday, January 31, 2017
    .
    • .

Українці в світі!

Деталі
січня 31, 2017

Півзахисник київського «Динамо» - вихованець запорізького «Металурга» Сергій Сидорчук обмірковує свій перехід у «Фенербахче».
- Я ще нічого не знаю. Зрозуміло, що є якісь розмови, агент говорив. Але ... Якщо чесно, мені зараз подобається в "Динамо" і я зараз на 100% комфортно себе почуваю в клубі. Є люди, які легко змінюють обстановку, друзів, а для мене це не властиво, - поділився футболіст в одному із своїх інтерв’ю.

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large50

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 