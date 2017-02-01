БК «ЗАПОРІЖЖЯ-ZOG»: результати команди призвели до змін у тренерському штабі

Деталі лютого 01, 2017

Сім поразок поспіль запорізької команди в чемпіонаті Суперліги Парі-Матч змусили керівництво клубу вдатися до кроків щодо посилення тренерського штабу.

Новим головним тренером БК «ЗАПОРІЖЖЯ-ZOG» призначений відомий вітчизняний фахівець Валерій Миколайович ПЛЕХАНОВ. Попередник Валерія Плеханова Дмитро Щиглінській залишається працювати в клубі в якості асистента головного тренера «ЗАПОРІЖЖЯ-ZOG», і в другому чвертьфінальному матчі FreezeOil Кубка України з «Будівельником» у Києві 3 лютого саме він буде керувати діями гравців команди гостей, після чого роботу почне новий тренер.

Коментар Дмитра Щиглінського:

- Тренерська кар'єра передбачає і такі епізоди. Треба через це пройти, пережити і рухатися далі. Зробити певні висновки: в чому були прорахунки, де недопрацював і рухатися, продовжувати працювати. Новий головний тренер отримає від мене всю необхідну інформацію. Всі рішення по ним, стратегія, як він це бачить за ним. Хлопців він знає, тим більше в команді грають кілька його вихованців. Тому перехідний період не повинен затягнутися, чемпіонат наближається до вирішальної стадії, через тиждень ми вже граємо важливі гри з "Будівельником" і "Черкаськими Мавпами". Тому я думаю, все станеться досить швидко.

У будь-якому випадку, коли відбувається зміна тренера, як би там не було, команда отримує з цього позитивний імпульс. Будь-який гравець команди, коли приходить новий тренер прагне проявити себе з кращого боку. Тому зміна головного тренера - це хороший стимул для команди, для результату. Я вболіваю за результат команди. Мені не байдуже як виступить БК "Запоріжжя". Я тільки за те, щоб команда рухалася вгору по турнірних сходах. І сподіваюся, що з приходом нового головного тренера все зміниться на краще.

Коментар Валерія Плеханова:

- У складі команди є як мінімум три баскетболісти, з якими я тривалий час працював. З Максом Конате і Павлом Буренко у «Донецьку», а також Станіславом Овдеєнко у "Дніпро-Азоті". Я чудово розумію цих людей, вони, в свою чергу, добре знайомі зі мною і моїми вимогами. Тому сподіваюся швидко знайти спільну мову з командою, адже часу на розкачку немає. Настає вирішальна стадія чемпіонату.

Зазначу, що поки мова про моє співробітництво з запорізьким клубом йде тільки про закінчення цього сезону - довгострокові проекти поки не розглядаються ні з мого боку, ні з боку клубу. Я придивляюся до них, а вони - до мене.

ДОВІДКА. Валерій Миколайович ПЛЕХАНОВ. Народився 19 травня 1972 року в Донецьку. Закінчив Донецький інститут фізичної культури, виховання і спорту та Донецький інститут внутрішніх справ. Захищав кольори команд першої та вищої ліг чемпіонату України, зокрема донецьких УОР і «Стимул».

У 2006 році Валерій Плеханов став ініціатором створення БК «Донецьк», в якому зайняв посади президента і граючого тренера. У сезоні 2006/2007 років цей колектив виграв турнір першої ліги, а в наступному сезоні - став володарем малих золотих медалей у вищій лізі. З 2008 року БК «Донецьк» був представлений в Суперлізі України, а Валерій Плеханов зосередився на роботі з дублюючим складом. До речі, саме він виховав лідерів БК «ЗАПОРІЖЖЯ-ZOG» Макса Конате і Павла Буренка.

У сезоні 2013/2014 Валерій Плеханов очолив БК «Донецьк» і вивів його в півфінал чемпіонату Суперліги. У сезоні 2014/2015 Валерій Плеханов тренував дніпродзержинський «ДніпроАЗОТ», а в наступному сезоні - «Кривбас», який привів до бронзових нагород чемпіонату Суперліги сезону 2015/2016.