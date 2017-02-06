ПАТ "Запоріжсталь" здійснює максимальну підтримку спорту

Деталі лютого 06, 2017

На базі спорткомплексу ПАТ "Запоріжсталь" відбулися чемпіонати України з легкої атле-тики і багатоборству, які щорічно проходять в Запоріжжі під патронатом Федерації легкої атлетики України. У змаганнях взяли участь більше 1100 спортсменів з усієї України.

ПАТ "Запоріжсталь" надає системну підтримку розвитку і популяризації спорту в Запорі-зькому регіоні. У 2016 році на ці цілі комбінат направив більше 12 млн гривень.

Спортивний комплекс ПАТ "Запоріжсталь" є офіційною тренувальною базою збірної Укра-їни з легкої атлетики. Щорічно на базі спорткомплексу проходять змагання всеукраїнсько-го і міжнародного рівня, чемпіонати міста і області, учбово-тренувальні збори збірних ко-манд України з легкої атлетики і греко-римської боротьби. На розвиток і підтримку спор-тивного комплексу комбінат направив більше 6 млн гривень.

Комбінат "Запоріжсталь" здійснює підтримку спортивних організацій в регіоні. Підприємс-тво на безкоштовній основі надає легкоатлетичний манеж для тренувань вихованців СДЮШОР з легкої атлетики і спортивної гімнастики, спортсменам з обмеженими можли-востями "Інваспорт", іншим спортивним організаціям. ПАТ "Запоріжсталь" надає підтрим-ку в проведенні змагань з різних видів спорту, надає допомогу запорізьким спортсменам для участі в турнірах за кордоном та багато іншого. На ці цілі комбінат направив 2,4 млн гривень.

Для 11 провідних спортсменів області у 2016 році діяла стипендіальна програма ПАТ "Запоріжсталь". Стипендіатів 2016 року бігунів Олесю Повх, Анастасію Ткачук, Єлизавету Бабін, Анастасію Бризгіну, метальницю списа Ганну Гацко-Федусову, багатоборців Олексія і Ганну Касьянових та інших спортсменів комбінат підтримуватиме і у 2017 році. Стипенді-альний фонд становитиме близько 330 тис. гривень.