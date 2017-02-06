Monday, February 06, 2017
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4 лютого 2017 року в м. Запоріжжя пройшов Чемпіонат Запорізької області по Кіокушин карате в розділі "куміте" серед дітей, юнаків, дівчат, чоловіків і жінок "Запорізька Січ"

Деталі
лютого 06, 2017

Метою і завданням чемпіонату були:
- Підвищення рівня здоров'я, фізичного і духовного розвитку населення;
- Розвитку і популяризації Кіокушин карате в Україні;
- Підвищення рівня майстерності спортсменів;
- Вдосконалення практичного досвіду суддями;
- Налагодження дружніх стосунків серед спортсменів різних федерацій і регіонів України.

Змагання зібрали рекордну кількість учасників. Участь взяли більше 650 спортсменів з 7-ми областей України: Київської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та ін.
Мелітопольські спортсмени увійшли до складу збірної команди бранч-чифа України, шихана Звиздуна І.С. (5-й дан).
Змагання у розділі "куміте" проводилися по олімпійській системі у вікових групах і вагових категоріях.

У загальному заліку спортсмени збірної команди показали наступний результат:
Чемпіонами стали: Неганов Єгор, Баздирєва Олександра (тренер Жорняк А.Н.), Ільницкий Микита (тренер Зінченко А. Ю.) Кислий Арсеній (тренери Заблуда М.А. і Селіванов І.А.)
Срібними призерами стали: Коваленко Гліб (тренер Жорняк А.Н.); Лещенко Владислав (тренери Заблуда М.А. і Селіванов І.А.)
Бронзовими призерами стали: Тараса Євгенії, Зелінский Вадим, Коломоєц Михайло (тренер Жорняк А.Н.), Щербань Володимир, Захаров Ярослав (тренер Зінченко А.Ю.) Коняшина Аліна, Мазниченко Ілля (тренер Даниленко Н.)

Спортсмени мелітопольської команди підготовлені тренерами Жорняком Андрієм і Зінченко Анатолієм на базах "Центру дитячої і юнацької творчості", а також міського і районного центру "Спорт для всіх".
Загальне керівництво організацією і проведенням змагань здійснювалося Управлінням молоді, фізичної культури і спорту Запорізької облдержадміністрації. Безпосереднє проведення змагань покладалося на Федерацію Кіокушинкайкан карате Запорізької області і Головну суддівську колегію.
Головний суддя змагань - суддя міжнародної категорії Корж Милослав Віталійович (2-й дан, г. Запоріжжя).
Учасники змагань зайняли 1-2-3 місця у своїх вагових категоріях нагороджувалися дипломами, медалями, кубками.

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