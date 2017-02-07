Голосування за найкращих легкоатлета та легкоатлетку України січня!

Деталі лютого 07, 2017

Федерація легкої атлетики України запрошує вас узяти участь у голосуванні по визначенню найкращих легкоатлета і легкоатлетки України січня 2017-го року.

Голосування проводиться серед трьох груп: експертна група (Рада ФЛАУ), представники ЗМІ та вболівальники. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків будуть враховуватися як третина усіх голосів.

Просимо вас в кожній з номінацій вибрати по одному претенденту та відповіді надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Голосування триває до 10-00 п’ятниці, 10 грудня. Нижче ви знайдете перелік претендентів по номінаціям (в алфавітному порядку).

Атлет січня 2017

Руслан Дмитренко – перемога у Києві на змаганнях «Різдвяні старти» з третім результатом сезону в Європі - 19.24,6, за ручним секундоміром).

Сергій Лебідь – дев’яте місце на марафоні серії IAAF Gold Label Road Race у Китаї (Xiamen International Marathon) – 2:29,43.

Володимир Супрун – друге місце на міжнародних змаганнях у Чехії з бігу на 60 метрів – 6,75.



Атлетка січня 2017

Юлія Левченко – перемога у Києві на змаганнях «Різдвяні старти» з третім результатом сезону у світі (1.92) та друге місце на міжнародних змаганнях у Швеції (1.89).

Анастасія Ткачук – три перемоги у Запоріжжі на командному чемпіонаті України: з п’ятим результатом сезону у світі у бігу на 1500 метрів (4.15,58), а також у бігу на 800 метрів (2.04,97) та в естафеті 200+400+600+800 метрів.

Аліна Шух – перемога у Запоріжжі на командному чемпіонаті України у п’ятиборстві з юніорським світовим рекордом та найкращим результатом сезону у світі (4550 очок), перемога на Меморіалі Дем’янюка зі стрибків у висоту (1.86).

Додамо, що голосування вболівальників відбувається у мережі Facebook за наступними посиланнями:

Найкращий легкоатлет січня-2017 в Україні

Найкраща легкоатлетка січня-2017 в Україні

Дякуємо за участь у голосуванні!