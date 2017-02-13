Tuesday, February 14, 2017
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Запрошуємо на чемпіонат України з легкої атлетики!

Деталі
лютого 13, 2017

Лише нещодавно завершились баталії на олімпійських аренах у бразильському Ріо, а легкоатлети вже починають виступи у новому олімпійському циклі і підготовку до Олімпіади у Токіо.
17-19 лютого Суми під час чемпіонату України у приміщенні традиційно прийматимуть майбутніх учасників світових та європейських легкоатлетичних форумів, які змагатимуться у манежі Сумського державного університету.
На найкращий легкоатлетичній критій арені країни змагатимуться найсильніші атлети: переможці та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, Всесвітніх Універсіад, етапів Діамантової ліги! Визнані зірки королеви спорту і амбітна і перспективна молодь виборюватимуть звання найсильніших атлетів країни 2017 року у 28 видах змагальної програми і змагатимуться за право захищати честь України на чемпіонаті Європи у приміщенні, який 3-5 березня прийматиме Белград (Сербія).

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