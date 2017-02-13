Запрошуємо на чемпіонат України з легкої атлетики!

Деталі лютого 13, 2017

Лише нещодавно завершились баталії на олімпійських аренах у бразильському Ріо, а легкоатлети вже починають виступи у новому олімпійському циклі і підготовку до Олімпіади у Токіо.

17-19 лютого Суми під час чемпіонату України у приміщенні традиційно прийматимуть майбутніх учасників світових та європейських легкоатлетичних форумів, які змагатимуться у манежі Сумського державного університету.

На найкращий легкоатлетичній критій арені країни змагатимуться найсильніші атлети: переможці та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, Всесвітніх Універсіад, етапів Діамантової ліги! Визнані зірки королеви спорту і амбітна і перспективна молодь виборюватимуть звання найсильніших атлетів країни 2017 року у 28 видах змагальної програми і змагатимуться за право захищати честь України на чемпіонаті Європи у приміщенні, який 3-5 березня прийматиме Белград (Сербія).