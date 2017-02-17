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Вітаємо чемпіонку України 2017 року з боксу

Деталі
лютого 17, 2017

Вітаємо чемпіонку України 2017 року з боксу Яну Кучеренко з ПЕРЕМОГОЮ, бажаємо їй подальших перемог разом з її талонавитим тренером Станіславом Карандеєм.

У Ковелі відбувся чемпіонат України з боксу серед жінок, молоді та юніорок. Запорізьку область представили п'ять майстринь шкіряних рукавичок. Додому наші дівчата везуть три нагороди. Найвищий результат має Яна Кучеренко, яка виступила серед юніорок у вазі 54 кг. У півфінальному бою запоріжанка перемогла спортсменку з Івано-франківської області, а у фіналі з рахунком 3:0 виграла у львів'янки Юлії Марушкевич і стала чемпіонкою України з боксу.

 

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