Юні рятувальники навчального комплексу «Запорізька Січ» приєдналися до світового флешмобу 22 Pushup Challenge

Деталі лютого 21, 2017

У 2003 році навчально-виховний комплекс «Запорізька Січ» військово-спортивного профілю став підшефним закладом ГУ ДСНС України у Запорізькій області. Понад 400 дітей увійшли у велику родину рятувальників і вже 14 років цей заклад сумлінно виконує роль справжньої кузні майбутніх професіоналів аварійно-рятувальної справи, які покликані завжди стояти на сторожі безпеки своєї держави, щоб попередити лихо та уберегти населення від його страшних наслідків.

17 лютого учні «надзвичайної» школи, вихованці осередку «Спас Січ» 5-11 класів долучилися до світового флешмобу 22 Pushup Challenge щодо підтримки войнів та ветеранів, котрі зазнали травм під час збройних конфліктів,а також для залучення уваги до проблем постравматичного синдрому.

Естафету юні рятувальники отримали від ліцею з посиленою вйськово-фізичною підготовкою «Захисник».

Незважаючи на морозну погоду та сніг, який вкриває землю близько 90 вихованців школи віджалися 22 рази, ще раз підтвердивши не тільки свою загартованість, а й патріотизм та самовідданість країні.

Наступними у флешмобі візьмуть участь представники осередку «Спас-Сила» на чолі з тренером Володимиром Бєлєнковим, яким передали естафету учні «Запорізької Січі».