Спартакіада продемонструвала високий рівень фізичної підготовки викладачів і співробітників ЗНУ

Деталі лютого 21, 2017

У Запорізькому національному університеті, за ініціативи ректора, професора Миколи Фролова, адміністрація спортивно-оздоровчого комплексу провела уже традиційну Спартакіаду для викладачів і співробітників. У рамках заходу відбулися змагання з шахів, шашок, волейболу, баскетболу, міні-футболу, настільного тенісу, а також стрільби з гвинтівки.

Так, участь у турнірі з шахів взяли 15 осіб, які змагалися в індивідуальному заліку окремо серед жінок і чоловіків. Серед переможців, котрі вибороли «золоті» нагороди були: доцент кафедри програмної інженерії математичного факультету Сергій Чопоров, завідувач відділу автоматизації наукової бібліотеки Світлана Сівак, співробітник наукової бібліотеки Сергій Тихомиров, доцент кафедри фундаментальної математики Ірина Ткаченко.

У змаганні з настільного тенісу в особистому заліку змагалися 16 співробітників: 7 чоловіків і 9 жінок. Серед них були, зокрема й декан економічного факультету, професор Алла Череп, завідувач кафедри управління фінансово-економічною безпекою та проектами Олександр Лєпьохін, доцент кафедри управління персоналом і маркетингу Олександр Череп та інші. За результатами змагань переможцями стали: доцент кафедри фізичної культури і спорту Лія Гальченко та завідувач кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології, професор Валерій Домніч.

У змаганнях із міні-футболу взяли участь три команди – команда адміністрації університету, команда «Міжфакультетська» (збірна викладачів і співробітників) та команда факультету фізичного виховання, яка й стала переможцем. Треба зауважити, що команду адміністрації в цих змаганнях очолив заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації, доцент кафедри соціології Едуард Гугнін, який виступив також у ролі воротаря, продемонструвавши прекрасну спортивну підготовку. Єдиною жінкою, яка взяла участь у футбольних змаганнях, стала доцент кафедри фундаментальної математики Ірина Ткаченко.

У змаганнях із настільного тенісу взяли участь 16 осіб. За результатами сетів серед чоловіків 1 місце турніру виборов завідувач кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології, професор Валерій Домніч, а серед жінок – доцент кафедри фізичної культури і спорту Лія Гальченко.

Найбільшою популярністю серед представників ЗНУ традиційно користувалися змагання зі стрільби з гвинтівки, у яких взяла участь 51 особа. Серед переможців організатори відзначили доцента кафедри програмної інженерії Сергія Чопорова та старшого лаборанта кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії Аліну Овчаренко.

Ще один етап Спартакіади-2017 стосувався баскетболу, а саме його виду – 3х3 (стрітбол). З учасників сформували 3 команди, які представляли як окремі факультети, так і міжфакультетську збірну. Перше місце посіла команда факультету фізичного виховання.

Під час фінальних ігор зимової Спартакіади зустрілися й команди волейболістів, до складу яких увійшли представники факультетів і ветерани жіночої команди «Орбіта-Університет». Золото виборола збірна команда під керівництвом ветеранів-професіоналів.

Учасників і переможців Спартакіади нагородили медалями, грамотами та цінними подарунками, які їм вручили голова первинної профспілкової організації ЗНУ Борис Павловський та директор спортивно-оздоровчого комплексу Михайло Протас.

За матеріалами прес-центру ЗНУ