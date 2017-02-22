IV міжклубний турнір з Кіокушинкайкан карате "Білий тигр"

Деталі лютого 22, 2017

Змагання проходили 18 лютого у місті Дніпрі серед хлопчиків 6-11 років.

Метою і завданням чемпіонату були:

- Подальший розвиток Кіокушинкайкан карате і його популяризація.

- Підвищення майстерності спортсменів.

- Вдосконалення практичного досвіду суддів.

- Виявлення перспективного резерву для збірних команд.

Змагання зібрали близько 120 учасників з різних міст України. Турнір проводився в 11 вікових категоріях.

Мелітопольські спортсмени увійшли до складу збірної команди бранч-чифа України, шихана Звіздуна І.С. (5-й дан).

Змагання проводилися в розділі "куміте" відповідно до Правил Міжнародної Організації Кіокушинкайкан карате ІКО Мацушима відповідно до олімпійської системи.

У загальному заліку спортсмени збірної команди здобули 18 медалей і показали наступний результат:



Чемпіонами стали: Коваленко Гліб, Стецина Владислав, Гаврилов Євгенії (тренер А. Жорняк), Никифоров Микола, Щербань Володимир, Сиротин Артем (тренер А. Зінченко).



Срібні призери: Бинчев Володимир, Парицький Марк, Джималієв Арсен (тренер А.Жорняк), Муродарі Вілен, Ільницкий Микита, Захаров Ярослав (тренер А Зінченко), Кононенко Назар (тренер І. Звіздун).



Бронзові призери: Тарасов Євген, Архипов Данил (тренер А.Жорняк), Розум Микита, Сулейманов Арсен (тренер А. Зінченко) Миргородський Михайло (тренер Н. Даниленко).



Спортсмени мелітопольської команди підготовлені тренерами Андрієм Жорняком і Анатолієм Зінченко на базі "Центру дитячої і юнацької творчості", а також міського і районного центру "Спорт для всіх".

Безпосередня організація і проведення змагань покладалася на Дніпропетровський обласний центр громадської організації "Українська федерація Кіокушинкайкан карате", оргкомітет і головну суддівську колегію.

Учасники змагань зайняли 1-2-3 місця у своїх вагових категоріях нагороджувалися грамотами, медалями.