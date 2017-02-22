IV міжклубний турнір з Кіокушинкайкан карате "Білий тигр"

Змагання проходили 18 лютого у місті Дніпрі серед хлопчиків 6-11 років.
Метою і завданням чемпіонату були:
- Подальший розвиток Кіокушинкайкан карате і його популяризація.
- Підвищення майстерності спортсменів.
- Вдосконалення практичного досвіду суддів.
- Виявлення перспективного резерву для збірних команд.
Змагання зібрали близько 120 учасників з різних міст України. Турнір проводився в 11 вікових категоріях.
Мелітопольські спортсмени увійшли до складу збірної команди бранч-чифа України, шихана Звіздуна І.С. (5-й дан).
Змагання проводилися в розділі "куміте" відповідно до Правил Міжнародної Організації Кіокушинкайкан карате ІКО Мацушима відповідно до олімпійської системи.
У загальному заліку спортсмени збірної команди здобули 18 медалей і показали наступний результат:
Чемпіонами стали: Коваленко Гліб, Стецина Владислав, Гаврилов Євгенії (тренер А. Жорняк), Никифоров Микола, Щербань Володимир, Сиротин Артем (тренер А. Зінченко).
Срібні призери: Бинчев Володимир, Парицький Марк, Джималієв Арсен (тренер А.Жорняк), Муродарі Вілен, Ільницкий Микита, Захаров Ярослав (тренер А Зінченко), Кононенко Назар (тренер І. Звіздун).
Бронзові призери: Тарасов Євген, Архипов Данил (тренер А.Жорняк), Розум Микита, Сулейманов Арсен (тренер А. Зінченко) Миргородський Михайло (тренер Н. Даниленко).
Спортсмени мелітопольської команди підготовлені тренерами Андрієм Жорняком і Анатолієм Зінченко на базі "Центру дитячої і юнацької творчості", а також міського і районного центру "Спорт для всіх".
Безпосередня організація і проведення змагань покладалася на Дніпропетровський обласний центр громадської організації "Українська федерація Кіокушинкайкан карате", оргкомітет і головну суддівську колегію.
Учасники змагань зайняли 1-2-3 місця у своїх вагових категоріях нагороджувалися грамотами, медалями.
Швидко, легко й безкоштовно
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