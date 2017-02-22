Wednesday, February 22, 2017
    .
    • .

IV міжклубний турнір з Кіокушинкайкан карате "Білий тигр"

Деталі
лютого 22, 2017

Змагання проходили 18 лютого у місті Дніпрі серед хлопчиків 6-11 років.
Метою і завданням чемпіонату були:

- Подальший розвиток Кіокушинкайкан карате і його популяризація.
- Підвищення майстерності спортсменів.
- Вдосконалення практичного досвіду суддів.
- Виявлення перспективного резерву для збірних команд.

Змагання зібрали близько 120 учасників з різних міст України. Турнір проводився в 11 вікових категоріях.
Мелітопольські спортсмени увійшли до складу збірної команди бранч-чифа України, шихана Звіздуна І.С. (5-й дан).
Змагання проводилися в розділі "куміте" відповідно до Правил Міжнародної Організації Кіокушинкайкан карате ІКО Мацушима відповідно до олімпійської системи.

У загальному заліку спортсмени збірної команди здобули 18 медалей і показали наступний результат:


Чемпіонами стали: Коваленко Гліб, Стецина Владислав, Гаврилов Євгенії (тренер А. Жорняк), Никифоров Микола, Щербань Володимир, Сиротин Артем (тренер А. Зінченко).


Срібні призери: Бинчев Володимир, Парицький Марк, Джималієв Арсен (тренер А.Жорняк), Муродарі Вілен, Ільницкий Микита, Захаров Ярослав (тренер А Зінченко), Кононенко Назар (тренер І. Звіздун).


Бронзові призери: Тарасов Євген, Архипов Данил (тренер А.Жорняк), Розум Микита, Сулейманов Арсен (тренер А. Зінченко) Миргородський Михайло (тренер Н. Даниленко).


Спортсмени мелітопольської команди підготовлені тренерами Андрієм Жорняком і Анатолієм Зінченко на базі "Центру дитячої і юнацької творчості", а також міського і районного центру "Спорт для всіх".
Безпосередня організація і проведення змагань покладалася на Дніпропетровський обласний центр громадської організації "Українська федерація Кіокушинкайкан карате", оргкомітет і головну суддівську колегію.

Учасники змагань зайняли 1-2-3 місця у своїх вагових категоріях нагороджувалися грамотами, медалями.

Схожі матеріали:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large54

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 