Monday, April 10, 2017
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Голосування за найкращих легкоатлета та легкоатлетку України березня

Деталі
квітня 10, 2017

Шановні представники ЗМІ! Федерація легкої атлетики України запрошує вас узяти участь у голосуванні по визначенню найкращих легкоатлета і легкоатлетки України березня 2017-го року.


Голосування проводиться серед трьох груп: експертна група (Рада ФЛАУ), представники ЗМІ та вболівальники. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків будуть враховуватися як третина усіх голосів.

 

Просимо вас в кожній з номінацій вибрати по одному претенденту та відповіді надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Голосування триває до 10-00 вівторка, 11 квітня. Нижче ви знайдете перелік претендентів по номінаціям (в алфавітному порядку).

Атлет березня 2017
Володимир Мисливчук – бронзова нагорода на Кубку Європи з метань (U-23) в Лас-Пальмасі (Іспанія) з метання молота з особистим рекордом – 69 м 47 см
Сергій Никифоров – бронзова нагорода на чемпіонаті Європи у приміщенні в Белграді (Сербія) зі стрибків у довжину – 8 м 07 см (у кваліфікації – 8 м 18 см – особистий рекорд і найкращий результат сезону в Європі)
Олег Федорко – золота нагорода на чемпіонаті світу серед ветеранів у Тегу (Корея) зі стрибків у висоту (вікова категорія М60) зі світовим рекордом – 1 м 74 см

Атлетка березня 2017
Марина Килипко – бронзова нагорода на чемпіонаті Європи у приміщенні в Белграді (Сербія) зі стрибків з жердиною – 4 м 55 см (повторення особистого рекорду)
Юлія Левченко – бронзова нагорода на чемпіонаті Європи у приміщенні в Белграді (Сербія) зі стрибків у висоту з особистим рекордом – 1 м 94 см
Олеся Повх – срібна нагорода на чемпіонаті Європи у приміщенні в Белграді (Сербія) з бігу на 60 метрів з особистим рекордом – 7,10 секунди
Додамо, що голосування вболівальників відбувається за наступним посиланням: http://survey.uaf.org.ua/index.php/354577?lang=uk
Дякуємо за участь у голосуванні!

За матеріалами Федерації легкої атлетики України

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