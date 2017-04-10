Голосування за найкращих легкоатлета та легкоатлетку України березня

Деталі квітня 10, 2017

Шановні представники ЗМІ! Федерація легкої атлетики України запрошує вас узяти участь у голосуванні по визначенню найкращих легкоатлета і легкоатлетки України березня 2017-го року.



Голосування проводиться серед трьох груп: експертна група (Рада ФЛАУ), представники ЗМІ та вболівальники. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків будуть враховуватися як третина усіх голосів.

Просимо вас в кожній з номінацій вибрати по одному претенденту та відповіді надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Голосування триває до 10-00 вівторка, 11 квітня. Нижче ви знайдете перелік претендентів по номінаціям (в алфавітному порядку).

Атлет березня 2017

Володимир Мисливчук – бронзова нагорода на Кубку Європи з метань (U-23) в Лас-Пальмасі (Іспанія) з метання молота з особистим рекордом – 69 м 47 см

Сергій Никифоров – бронзова нагорода на чемпіонаті Європи у приміщенні в Белграді (Сербія) зі стрибків у довжину – 8 м 07 см (у кваліфікації – 8 м 18 см – особистий рекорд і найкращий результат сезону в Європі)

Олег Федорко – золота нагорода на чемпіонаті світу серед ветеранів у Тегу (Корея) зі стрибків у висоту (вікова категорія М60) зі світовим рекордом – 1 м 74 см



Атлетка березня 2017

Марина Килипко – бронзова нагорода на чемпіонаті Європи у приміщенні в Белграді (Сербія) зі стрибків з жердиною – 4 м 55 см (повторення особистого рекорду)

Юлія Левченко – бронзова нагорода на чемпіонаті Європи у приміщенні в Белграді (Сербія) зі стрибків у висоту з особистим рекордом – 1 м 94 см

Олеся Повх – срібна нагорода на чемпіонаті Європи у приміщенні в Белграді (Сербія) з бігу на 60 метрів з особистим рекордом – 7,10 секунди

Додамо, що голосування вболівальників відбувається за наступним посиланням: http://survey.uaf.org.ua/index.php/354577?lang=uk

Дякуємо за участь у голосуванні!

За матеріалами Федерації легкої атлетики України