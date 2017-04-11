Tuesday, April 11, 2017
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Результати чемпіонату Запорізької області з вільної боротьби

Деталі
квітня 11, 2017

З 31 березня по 2 квітня 2017 у м. Токмак пройшов чемпіонат Запорізької області з боротьби вільної серед юнаків та дівчат 2000-2002 рр. н. Місто Мелітополь представляли команда у складі 15 борців, вихованців ДЮСШ №1.

Чемпіоном став Коляда Олег(в/к 69 кг), вихованець тренера Руслана Куксова. Срібні призери: Голубков Віталій(в/к 46 кг) та Купадзе Мурад(в/к 76 кг). Треті місця посіли: Білошицький Іван (в/к 100 кг), Ходоревський Володимир(в/к 69 кг) Іванов Владислав(в/к 85 кг). До змагань спортсменів підготували тренери ДЮСШ № 1:Алтай Абдуллаєв, Руслан Куксов та Інеса Ребар.

 

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