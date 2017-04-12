Мелітопольські спортсменки здобули перемогу у чемпіонаті України по українському рукопашному бою "Спас"

Деталі квітня 12, 2017

З 31 березня по 2 квітня у Запоріжжі проводився чемпіонат України по українському рукопашному бою "Спас" серед дорослих, юніорів та юнаків. Змагання проводилися з метою популяризації і розвитку козацько-бойового мистецтва "Спас",

виявлення найсильніших спортсменів, патріотичного виховання підростаючого покоління і молоді.

"Спас" - вид бойового єдиноборства, який не ділиться на розділи і не носить умовний характер ведення бою, усі поєдинки проходять в повний контакт, починаючи з самих молодших вікових груп. Мелітопольські спортсменки, вихованки відділення боксу ДЮСШ № 1 тренера Артура Воронцова, Расько Віталіна і Тихоненко Анастасія показали високі результати в цих змаганнях. Расько Віталіна зайняла 1-е місце у ваговій категорії 50 кг (на знімку ліворуч), 2-е місце зайняла Тихоненко Анастасія (у/до+55 кг).