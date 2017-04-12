Wednesday, April 12, 2017
    .
    • .

Мелітопольські спортсменки здобули перемогу у чемпіонаті України по українському рукопашному бою "Спас"

Деталі
квітня 12, 2017

З 31 березня по 2 квітня у Запоріжжі проводився чемпіонат України по українському рукопашному бою "Спас" серед дорослих, юніорів та юнаків. Змагання проводилися з метою популяризації і розвитку козацько-бойового мистецтва "Спас",

виявлення найсильніших спортсменів, патріотичного виховання підростаючого покоління і молоді.
"Спас" - вид бойового єдиноборства, який не ділиться на розділи і не носить умовний характер ведення бою, усі поєдинки проходять в повний контакт, починаючи з самих молодших вікових груп. Мелітопольські спортсменки, вихованки відділення боксу ДЮСШ № 1 тренера Артура Воронцова, Расько Віталіна і Тихоненко Анастасія показали високі результати в цих змаганнях. Расько Віталіна зайняла 1-е місце у ваговій категорії 50 кг (на знімку ліворуч), 2-е місце зайняла Тихоненко Анастасія (у/до+55 кг).

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large60

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 