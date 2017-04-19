У Балабинській селищній раді провели турнір з боксу на призи селищного голови Володимира Сосуновського

Деталі квітня 19, 2017

12-13 квітня 2017 року, Балабинський будинок культури та спорту, прийняв у своїх стінах 130 учасників з міста Запоріжжя, Дніпра, Мелітополя, Оріхова, Гуляйполя, Бердянська на ювілейному, п’ятому турнірі з боксу

на призи селищного голови Володимира Сосуновського.



Це свято вже зарекомендувало себе, як свято - величі сили духу, мужності і патріотизму. Нинішнє зростання рядів сподвижників і прихильників фізичної культури та спорту добра ознака утвердження людської краси і духовного здоров´я, прагнення людини до самовдосконалення.



І в цьому ми безсумнівно впевненилися з допомоги учасників змагань – наших спортсменів.

Зі словами привітання до всіх, звернувся голова Балабинської с/р, Президент Запорізької міської федерації боксу України – Володимир Сосуновський.



Жодне свято не обходиться без почесних гостей:

Голова районної Державної адміністрації – Анатолій Григорович Васюк

Голова Запорізької районної ради – Анатолій Миколаєвич Шевчишин

Директор по маркетингу Комерційного Банка «Індустріалбанк» Фатіма Тисячник

Директор ДЮСШа Запорізького району – Ольга Костенко

Директор школи вищої спортивної майстерності – Олексій Гацуля

Віце- президент Запорізької міської федерації боксу України – Сергій Петренко

Президент «Ліги Боксерських клубів України» Запорізької області - Віталій Синяков

Заступник начальника головного управління фізичної культури молоді та спорту обласної державної адміністрації – Владислав Ковпак

Перший віце-президент Запорізького обласного осередку Федерації боксу України – Руслан Щербина

Голова правління Спортивного клубу «Хорта» - Антон Карнаух

По добрій українській традиції ми, як щедрі господарі, зустрічали наших шановних гостей хлібом та сіллю!

Право підняти прапор України було надано талановитим та перспективним боксерам Євгенії Кубраковой та Богдану Степченко. Після урочистої частини відкриття, розпочався сам турнір.



Пізніше, були визначені переможці, в тому числі і наша гордість – спортсмени з «Балабинської школи боксу»

Кирил Нехорошев – 1 місце, вагова категорія 54кг.

Ярослав Хасанов – 2 місце (52кг)

Артур Кліменко – 3 місце (38кг)

Олександр Наврось – 2 місце (37кг)

Артем Соколов – 3 місце (59кг)

Андрій Дєдусь – 2 місце (34кг)

Олександр Златьєв – 2 місце (38кг)

Микита Кісєльов – 3 місце (37кг)

Володимир Фесенко – 3 місце (46кг)

Щира подяка від батьків та вболівальників - їхнім тренерам Юрію Костенко та Євгену Парфьонову.



Тож, бажаю всім міцного здоров´я, великої вдачі, наполегливості, наснаги та перемог в усіх справах! Нехай щастить усім тим, хто присвятив своє життя великій справі, яка символізує молодість, велич духу і мужність, сприяє популяризації та розвиткові сфери фізичної культури і спорту, наслідує кращі традиції видатних спортсменів заради щасливого майбутнього.



Директор Балабинського б/к та спорту

Яна Межебецька