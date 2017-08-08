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У Мелітополі будують спортивні майданчики

Деталі
серпня 08, 2017

У Мелітополі продовжують реалізовуватися проекти-переможці "Бюджету громадських ініціатив", зокрема в школах встановлюють спортивні майданчики, призначені не тільки для школярів, але

і для інших жителів. Так, в ЗОШ №8 з'явилася ціла спортивна площадка. За інформацією директора навчального закладу Олени Заменягре, на реалізацію проекту було виділено 160 тис.грн. А всі роботи по установці майданчика проводилися через виконком. Майданчик обладнаний комплексом для спортивних вправ на різні групи м'язів і невеликим дитячим комплексом. Також на території нового спортивного майданчика встановлені лавочки. Незважаючи на те, що роботи по обладнанню майданчика не вимагали участі батьків, вчителів і учнів, ті вирішили не залишатися осторонь і упорядкувати його власноруч.

 

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