Футбол, канат і торт: як запорізькі військовослужбовці відзначили День фізкультури і спорту

Деталі вересня 12, 2017

Військовослужбовці строкової служби 55-ї окремої артилерійської бригади відзначили День фізичної культури і спорту, як і належить, - змаганнями.



У неділю, 10 вересня, 24 строковики, поділившись на команди, демонстрували силу і витривалість у наступних спортивних дисциплінах: підтягування на перекладині, гирьова естафета, перетягування канату, міні-футбол. Так, солдат Сергій Урсу поставив рекорд змагань, піднявши ривком 16-кілограмову гирю 55 разів – згідно з нумерацією бригади, у якій служить.

За результатами змагань, найкращі військовослужбовці, окрім грамот, отримали солодкі призи.

Як підкреслив начальник фізичної підготовки і спорту 55-ї окремої артилерійської бригади, лейтенант Микола Чміль, такі заходи сприяють згуртованості хлопців та формуванню військового братерства: строковики вже звернулись з пропозицією найближчим часом влаштувати футбольний турнір між командами «старшого» та «молодшого» призову.



Фото Андрія БЕЗРУКА