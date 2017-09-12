Напередодні Дня рятувальника співробітники ДСНС змагалися за першість у футбольному турнірі

Деталі вересня 12, 2017

8 вересня, напередодні Дня рятувальника, відбулися змагання з футболу присвячених 130-річчю м. Пологи. У «надзвичайних» змаганнях участь прийняли команди рятувальників з міст

Мелітополь, Енергодар, Пологи та збірна команда Запоріжжя.

Змагання проходили в чесній та безкомпромісній боротьбі, в результаті якої третє місце посіла збірна команда Мелітопольського міськрайонного управління, друге місце – збірна команда м. Запоріжжя і чемпіоном змагань стала збірна команда Пологівського районного сектору.

Кращим голкіпером турніру став Чорнокальський Володимир, представник команди Мелітополя, а кращим гравцем – Боровик Олексій із зібрної м. Пологи.

Бажаємо рятувальникам нових вершин та спортивних злетів!