Студенти Запорізького національного університету завоювали «золото» та «бронзу» на Чемпіонаті світу

Деталі вересня 14, 2017

Факультет фізичного виховання ЗНУ був представлений у столиці Греції, Афінах, на Чемпіонаті світу з греко-римської боротьби серед кадетів двома студентами першого курсу факультету

фізичного виховання на п’єдесталі чемпіонату із «золотом» (Владислав Кузько) і «бронзою» (Олександр Євдокимов). Загалом збірна України показала блискучі результати, виборовши три «золота», а також одне «срібло» та «бронзу». У загальному заліку наша країна увійшла в трійку першості світу.

Так, студент першого курсу факультету фізичного виховання Запорізького національного університету, золотий призер чемпіонату світу з греко-римської боротьби серед кадетів Владислав Кузько (вагова категорія до 46 кг) з 9 років займається боротьбою. На його рахунку 5 серйозних перемог. Три роки поспіль борець перемагав на чемпіонаті Європи, отримавши бронзову, золоту та срібну медалі. Минулого року на чемпіонаті світу Владислав завоював для України «срібло». Аби здобути довгоочікуване «золото», цьогоріч спортсмен готувався дуже ретельно. Зокрема, він переглядав відео та вивчав техніку боротьби свого опонента Ніхата Маммадлі. Кузько розумів, що азербайджанець робитиме те саме, тож Владу довелося повністю змінити свою бойову тактику. Саме це принесло перемогу українському спортсмену. Відтак, свій фінал Чемпіонату світу Владислав виграв впевнено в азербайджанця Ніхата Маммадлі (3:0).

Ще один призер чемпіонату – студент першого курсу факультету фізичного виховання Запорізького національного університету, який приніс «бронзу» Україні, – Олександр Євдокимов (до 100 кг).

Таким чином, Україна виграла медальний залік на Чемпіонаті, посівши третє місце.

Прес-служба ЗНУ