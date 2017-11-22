Спасівці боролись за кубок Нестора Махна

Деталі листопада 22, 2017

У спорткомплексі ЗНТУ відкриті змагання за Кубок України з українського рукопашного бою «Спас» пам’яті Нестора Махна визначили найсильніших. Організаторами заходу

ГО «Всеукраїнська федерація «Спас» та департаментом спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради зібрали на змагання понад 200 учасників - хлопців і дівчат у віці від 11 до 18 років та дорослих спортсменів з різних областей України.

– Ми розвиваємо свою культуру і традиції. Наші нинішні змагання - це авторитетний захід, справжні перегони за престижний Кубок для кращих «спасівців» з усієї України., - відмітив президент Всеукраїнської федерації «Спас» Олександр Притула. – Вірю в наше прекрасне майбутнє. Бажаю всім завзятості і волі до перемоги!

Змагання відкрив виступ театру козацького бою «Спас», учасники якого продемонстрували свої дивовижні навички.

Втім, учасники змагань їм не поступилися у видовищності своїх боїв. Головний суддя змагань Володимир Бєлєнков, відмітив, що у боях усі спортсмени показали високий рівень технічної та тактичної підготовки. І все ж найкращий результат - найбільше призових місць виборола команда запорізької ДЮСШ «Спас». Тепер лідерам треба готуватися до Чемпіонату України, який відбудеться у квітні наступного року.

– Спас – це ціла філософія, тому однією фізичною силою суперника не перемогти, – коментує одна із запорізьких чемпіонок на цих змаганнях 17-ти річна Олександра Мурцхваладзе. – Важливо бути безстрашною, впевненою в собі. Я вважаю, що мені пощастило, коли я прийшла в «Спас» – тут ми отримуємо дуже багато знань, формується наш внутрішній стрижень і розуміння того, що ми – українці.

Роман Костів