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Спасівці боролись за кубок Нестора Махна

Деталі
листопада 22, 2017

У спорткомплексі ЗНТУ  відкриті змагання за Кубок України з українського рукопашного бою «Спас» пам’яті Нестора Махна визначили найсильніших. Організаторами заходу

  ГО «Всеукраїнська федерація «Спас» та департаментом спорту, сім’ї та молоді  Запорізької міської ради зібрали на змагання понад 200 учасників  - хлопців і дівчат у віці від 11 до 18 років та дорослих спортсменів   з різних областей України.
– Ми розвиваємо  свою культуру і традиції. Наші нинішні змагання - це  авторитетний захід, справжні перегони за престижний Кубок для  кращих «спасівців» з усієї України., - відмітив президент Всеукраїнської федерації «Спас» Олександр Притула. – Вірю в наше прекрасне   майбутнє. Бажаю  всім завзятості і волі до перемоги!
Змагання відкрив  виступ  театру козацького бою «Спас», учасники якого  продемонстрували свої дивовижні навички.
Втім, учасники змагань їм не поступилися у видовищності своїх боїв. Головний суддя змагань Володимир Бєлєнков,  відмітив, що у боях усі спортсмени показали високий рівень технічної та тактичної підготовки. І все ж найкращий результат -  найбільше  призових місць виборола  команда запорізької ДЮСШ «Спас». Тепер лідерам  треба  готуватися до Чемпіонату України, який відбудеться у квітні наступного року.
– Спас – це ціла філософія, тому однією фізичною силою суперника не перемогти, –  коментує одна із запорізьких чемпіонок на цих змаганнях 17-ти річна  Олександра Мурцхваладзе. – Важливо бути безстрашною, впевненою в собі. Я вважаю, що мені пощастило, коли я прийшла в «Спас» – тут ми отримуємо дуже багато знань, формується наш внутрішній стрижень і розуміння того, що ми – українці.

 

Роман Костів

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