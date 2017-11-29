Безпечний футбол під пильним оком гвардійця

Деталі листопада 29, 2017

26 листопада на стадіоні «Славутич-Арена» відбувся черговий матч Української Прем’єр-Ліги між командами Луганської «Зорі» та Кіровоградської «Зірки».



Впродовж усього матчу правоохоронці спільно з нацгвардійцями 9-го полку оперативного призначення забезпечували громадську безпеку та порядок на стадіоні.

Вболівати за улюблену команду з Кіровограду приїхали з десяток молодиків, які з початку матчу вели себе демонстративно та агресивно. Завдяки професійним та злагодженим діям поліції та військовослужбовців 9-го полку оперативного призначення вдалось запобігти конфліктним ситуаціям та матч пройшов без надзвичайних подій. Рахунок гри 1-0, на користь Луганської «Зорі».

«Коли ти знаходишся на варті громадського порядку виникає велике відчуття відповідальності і вже зовсім по іншому дивишся на такий захід, як футбольний матч. Я пишаюсь тим, що я можу і мушу дбати про громадську безпеку.» - прокоментував солдат Андрій Мамчур.